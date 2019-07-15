Okullar ne zaman açılıyor? İşte 2019-2020 eğitim öğretim takvimi
Okullar ne zaman açılıyor merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci, bir ay önce karnelerini almış ve okullar tatil olmuştu. MEB tarafından yapılan yeni döneme dair değişiklik nedeniyle okullar ne zaman açılacak araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı açıklanan 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi ve detaylar haberimizde.
Okullar kapanmadan önce Milli Eğitim BakanıZiya Selçuk, yeni dönemde yaz tatilinin iki hafta kısalacağını ve her iki dönemde birer hafta olmak üzere ara tatiller yapılacağını açıklamıştı. 14 Haziran'dan kapanan okullar sonrasında MEB 2019-2020 eğitim ve öğretim takvimi merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler, yaz tatilinin ne zaman biteceğini ve okulların ne zaman açılacağını araştırıyorlar.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
MEB tarafından açıklanan 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimine göre okullar 9 Eylül'de açılıyor. Kasım'da verilecek ilk ara tatil sonrasında ilk dönem, 17 Ocak 2020'de sona erecek. 2. dönem, 3 Şubat 2020'de başlayacak, 19 Haziran 2020'de sona erecek. İkinci dönemde ara tatili Nisan'da yapılacak.
MEB 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.
- 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
- 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.
- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)
- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.
- 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
- 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
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