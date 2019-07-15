Okullar ne zaman açılıyor? İşte 2019-2020 eğitim öğretim takvimi

Okullar kapanmadan önce Milli Eğitim BakanıZiya Selçuk, yeni dönemde yaz tatilinin iki hafta kısalacağını ve her iki dönemde birer hafta olmak üzere ara tatiller yapılacağını açıklamıştı. 14 Haziran'dan kapanan okullar sonrasında MEB 2019-2020 eğitim ve öğretim takvimi merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler, yaz tatilinin ne zaman biteceğini ve okulların ne zaman açılacağını araştırıyorlar.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

MEB tarafından açıklanan 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimine göre okullar 9 Eylül'de açılıyor. Kasım'da verilecek ilk ara tatil sonrasında ilk dönem, 17 Ocak 2020'de sona erecek. 2. dönem, 3 Şubat 2020'de başlayacak, 19 Haziran 2020'de sona erecek. İkinci dönemde ara tatili Nisan'da yapılacak.

MEB 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI