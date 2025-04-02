2024-2025 eğitim öğretim yılına ilişkin takvim detayları, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle ara tatil ve yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından, "Okullar ne zaman açılacak? İkinci dönem ne zaman başlıyor?" gibi sorular sıkça arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Okullar ne zaman açılıyor 2025? Ara tatili ne zaman bitiyor? İşte, detaylar…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmi takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler bu tarihte yeniden ders başı yapacak. Tatilin ardından okullarda ders zili yeniden çalacak ve ikinci dönem maratonu kaldığı yerden devam edecek.

Okullar ne zaman açılıyor 2025

Yeni dönemle birlikte sınav takvimi, yazılı tarihler ve okul etkinlikleri de öğrenciler tarafından yakından takip edilecek. Aynı zamanda LGS ve YKS gibi merkezi sınavlara hazırlanan öğrenciler için bu dönem büyük önem taşıyor.

Ara tatili ne zaman bitiyor

2025 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı, planlandığı şekilde devam ediyor. Öğrenciler ve veliler şimdi "Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak?" sorularına yanıt arıyor.

Ara tatil Milli Eğitim Bakanlığı

Yıl boyunca sınavlar, projeler, etkinlikler ve yoğun ders temposuyla geçen bir dönemin ardından, öğrenciler uzun bir tatil sürecine girmeye hazırlanıyor. 2025 yaz tatili, 20 Haziran 2025 Cuma günü öğrencilerin karnelerini almasıyla birlikte resmen başlayacak. Karnelerin dağıtılmasının ardından tüm sınıf düzeylerinde eğitim öğretim yılı sona erecek ve öğrenciler yaklaşık 2,5 aylık bir dinlenme dönemine girecek.