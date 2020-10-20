Okullar ne zaman açılıyor? 2 Kasım tarihinde 5. ve 9. sınıflar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
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Okullar ne zaman açılıyor? 2 Kasım tarihinde 5. ve 9. sınıflar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

20.10.2020 20:10 | Son Güncelleme: 20.10.2020 20:14
Okullar ne zaman açılıyor? 2 Kasım tarihinde 5. ve 9. sınıflar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı toplantıda yüz yüze eğitimin hangi gün başlayacağını tarihiyle ve sınıflarıyla açıkladı. Peki yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılıyor? Tüm detaylar haberimizde.

Vatandaşlar okullar ne zaman açılacak çok merak ediyor. Yapılan yeni açıklamalara göre yüz yüze eğitimde 5. ve 9. sınıfların da başlayacağı tarih belli oldu. Peki okullar ne zaman açılacak? Orta okulda 5. sınıflar ne zaman başlayacak? Lisede 9. sınıflar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı toplantıda "Ortaokullarda 5., liselerde de 9. sınıflar 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlıyor." açıklamasında bulundu. Buna göre ortaokullarda 5. sınıfın 2 Kasım 2020 tarihinde ve liselerde 9. sınıfların 2 Kasım 2020 tarihinde okullarının açılması bekleniyor.

9. sınıf açılma tarihi : 2 Kasım 2020 Pazartesi

5. sınıf açılma tarihi : 2 Kasım 2020 Pazartesi

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE

"Ortaokullarda 5. liselerde 9. sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım itibarıyla başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü ilgili sınıflarda gelişmelere bakarak kamuoyuna ilan edeceğiz"

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Buna göre 2 Kasım 2020 Pazartesi günü 5. ve 9. sınıflar yani ortaokul 5. sınıflar ve Lise 1 sınıfları yüz yüze eğitime başlayacaktır.

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