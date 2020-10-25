Okullar ne zaman açılıyor? 2 Kasım itibariyle okullar açılıyor mu?
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Okullar ne zaman açılıyor? 2 Kasım itibariyle okullar açılıyor mu?

25.10.2020 17:14 | Son Güncelleme: 25.10.2020 17:18
Okullar ne zaman açılıyor? 2 Kasım itibariyle okullar açılıyor mu?

Corona virüsün yayılması hızla devam ederken, okullarda EBA TV ders sisteminden yüz yüze eğitime aşamalı olarak geçilmeye başlandı. Her seviyede farklı sınıf ve yaş gruplarını yüz yüze eğitime dönüştürürken 5. ve 9. sınıf öğrencileri içinde Bakan Ziya Selçuk'tan bir açıklama geldi. Peki, Okullar ne zaman açılıyor? 2 Kasım'da okullar açılıyor mu?

Coronanın oldukça hızlandığı şu günelerde oldukça yoğun günler geçiren eğitim sistemi de kendisini yenileme gayesinde. Tüm sınıfları kademeli olarak yüz yüze hale getirmek isteyen MEB zamanla kararlarını açıklıyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Amaçlarının tüm sınıfları yüz yüze eğitime tekrar kavuşturmak olduğunu söyleyen Bakan Ziya Selçuk konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı.

"Cumhurbaşkanımız yüz yüze eğitime geçiş planlamamızın 3'üncü aşamasında ortaokula ve liseye yeni başlayan; ancak henüz okullarına kavuşamayan 5. ve 9. sınıf öğrencilerimizin 2 Kasım itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacağının müjdesini de paylaştı. Şu an okul öncesi, ilkokulların tüm sınıf düzeyleri, köy okulları, özel gereksinimli öğrenciler, hazırlık sınıfları ile 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime başladık. Diliyoruz ki en kısa sürede diğer tüm kademelerdeki öğrencilerimizi okullarıyla, öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla kavuşturalım ve yüz yüze eğitime başlayalım"

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