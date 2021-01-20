Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 15 tatil ne zaman başlayacak?
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Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 15 tatil ne zaman başlayacak?

20.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:49
Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 15 tatil ne zaman başlayacak?

Yarıyıl tatiline kısa bir süre kaldı. Öğrencilerin ve velilerin en merak ettiği sorular arasında Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 15 tatil ne zaman başlayacak?

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış, okulların yüz yüze eğitime ara vermesine sebep oldu. Yarıyıl tatilinin başlayacak olması ve vaka sayılarında düşü yaşanması okulların tekrar açılma ihtimalini yükseltti. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 15 tatil ne zaman başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2021, Pazartesi günü başlayacak. 15 günlük tatil sonrası okullar yüz yüze eğitime başlayacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılması ile ilgili;'15 Şubat'ta okulların açılması ile ilgili ilke kararı var. 15 Şubat'tan 10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar. Türkiye'deki durumun akışı nasıl diye baktığımızda bizim okulları açma hazırlığımız ve salgın seyrinin olduğunu düşünüyoruz.' dedi.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili, 15 Şubat 2021 tarihinde bitecek. Öğrencileri 2. dönemin yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağını merak ediyor.

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