Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Okullar hangi günler açık kalacak? Okullar haftada kaç gün eğitim verecek?
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Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Okullar hangi günler açık kalacak? Okullar haftada kaç gün eğitim verecek?

08.10.2020 14:43 | Son Güncelleme: 08.10.2020 14:47
Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Okullar hangi günler açık kalacak? Okullar haftada kaç gün eğitim verecek?

2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı öğrenciler İçin açılıyor mu? Okullar ne zaman açılacak? Okullar hangi günler açık olacak? Okula ne zaman, hangi günler gidilecek? Okullar 3 gün mü açık kalacak? Sınıflar kaç kişilik olacak? Ders saatleri kısalacak mı?

Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar 12 Ekim 2020 Pazartesi günü açılacaktır. Modelde 2 grup şeklinde eğitim verilecektir. Bir grup pazartesi, çarşamba, cuma bir diğer grup ise salı, perşembe, cumartesi günleri okula gideceklerdir.

OKULDA KALIŞ SÜRELERİ AZALACAK MI?

Sınıflar ikiye bölünüp, grup grup okula gelecekler. Bir grup pazartesi, çarşamba, cuma bir diğer grup ise salı, perşembe, cumartesi günleri okula gidecek.

DERS SAATLERİ KISALACAK MI?

Hibrit eğitim modeline göre, okulda verilen temel derslerin saatlerinin de düşürülmesi planlanıyor. Örneğin, matematik haftalık 6 saat ise 4 saati okulda, 2 saati de EBA üzerinden verilecek. 40 dakika olan ders saatlerinin de 30 dakikaya çekilmesi, sınıfta kalma süresinin azaltılması üzerinde de çalışıldığı öğrenildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYE SELÇUK'UN AÇIKLAMASI

Okulların 3 gün olacağı konusunu değerlendiren Bakan Ziya Selçuk, konuyla alakalı açıklamalarda bulundu;

"Daha önce açıkladığımız hibrit modele göre, yüz yüze ve uzaktan eğitim bir arada verilecek. Haftalık 40 saat olan ders saatleri düşürülecek. Ders saatlerinin 20 saat olması üzerinde duruluyor. Matematik, Türkçe, Fen gibi temel dersler okulda, yüz yüze verilecek. Coğrafya, beden eğitimi, tarih, hayat bilgisi, sanat gibi dersler ise uzaktan eğitim olacak. Sınıflar ikiye bölünecek. Bir grup pazartesi, çarşamba, cuma bir diğer grup ise salı, perşembe, cumartesi günleri okula gidecek."

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