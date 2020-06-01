Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim devam edecek mi? Okul öncesi eğitim ne zaman başlıyor?
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Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim devam edecek mi? Okul öncesi eğitim ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları koronavirüs sebebiyle yüz yüze eğitime ara vermişti. Diğer yandan sınavlar da ileri bir tarihe ertelenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı ardından 'okullar ne zaman açılacak?' sorusuna yanıt verdi. Peki, okullar açılacak mı?

Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim devam edecek mi? Okul öncesi eğitim ne zaman başlıyor?
01.06.2020 09:36 | Son Güncelleme: 01.06.2020 09:41

Telafi eğitimi ne zaman başlıyor? Koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme takvimini de duyurdu. MEB'e bağlı kurumların 2020 eğitim ve öğretim döneminin son bulduğunu belirtti. Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası alınacak tedbirler ve normalleşme süreci hakkında açıklamalarda bulundu, okullarda eğitimin başlayacağı tarihi de verdi. Buna göre; "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir." ifadelerini kullandı.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTİYOR?

Bu yılki eğitim öğretim döneminin son bulduğunun açıklanmasıyla, uzaktan eğitimlerin akıbeti de merak konusu oldu. MEB'den yapılan açıklamaya göre, salgın tedbirleri kapsamında 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV'de başlayan uzaktan eğitim süreci 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek.

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TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitimin getirisinin ölçülmesinin ardından eylül ayında, yüz yüze eğitimin ne kadar olacağının belirleneceğini açıkladı. Buna bağlı olarak öğretmenler, öğrencilere telefi eğitimi gerçekleştirecek. Ayrıca Bakan Selçuk, telafi eğitimi ve diğer tüm ayrıntıların ilerleyen süreçte açıklanmaya devam edeceğini de bildirdi.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMLER BAŞLIYOR!

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel okul öncesi eğitim kurumlarının 1 Haziran'dan itibaren eğitime ve yaz okulu adı altında yapılan sosyal ve kültürel etkinliklere başlayabileceklerini duyurdu. Millî Eğitim Bakanlığı açılacak kurumlarda çocukların, öğretmenlerin, velilerin ve toplumun sağlığı için hijyen ile ilgili uyulması gereken kuralları belirleyerek, ilgililerle paylaştı.

Manşet

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