Okullar ne zaman açılacak? Sınavlar online mı olacak?
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Okullar ne zaman açılacak? Sınavlar online mı olacak?

18.11.2020 17:46 | Son Güncelleme: 18.11.2020 17:49
Okullar ne zaman açılacak? Sınavlar online mı olacak?

İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliği'ne gönderdiği yeni genelgede okulların açılmasının ertelendiği bildirildi. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Sınavlar online mı olacak?

Okulların açılmasının ertelenmesi ile birlikte öğrenciler, Okullar ne zaman açılacak? Sınavlar online mı olacak? gibi sorular sormaya başladı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 81 İli kapsayacak şekilde kısıtlamalar getirildi. Eğitim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek. Okullar ara tatilden sonra açılmayacak.

SINAVLAR ONLINE MI OLACAK?

Yıl sonuna kadar eğitimin uzaktan devam edilmesi kararın ardından gözler sınavlara çevrildi. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama gelmedi. Tedbirler kapsamında ödev, proje ve online sınav şeklinde ilerleyeceği tahmin ediliyor.

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