Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Geri sayım başladı!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz tatilinin sonlarına doğru "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu büyük ilgi görüyor. Özellikle Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte, okulların açılış tarihi ve geri sayım heyecanı tüm yurtta hissediliyor. Veliler, çocuklarını hazırlarken okullar ne zaman açılacak sorusunun cevabını arıyor. Peki 2025-2026 eğitim öğretim yılı okullar ne zaman açılacak? Bu soruya yanıt arayan milyonlarca kişi, yeni eğitim dönemine dair detayları öğrenmek istiyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Bu tarih itibariyle ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm öğrenciler ders başı yapacak.

OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

Bugün 18 Ağustos 2025 itibariyle, okulların açılmasına yaklaşık 21 gün kaldı.

1. SINIF UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası ise 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında uygulanacak. Bu dönemde minik öğrenciler yeni okullarına alışacak ve öğretmenleriyle tanışacak.

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ ÇALIŞMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğretmenler için mesleki çalışma dönemi ise 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Öğrencilerin ders başı yapacağı tarihten önce öğretmenler okullarına dönerek hazırlıklarını tamamlayacak.