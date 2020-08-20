Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılması ertelenecek mi? Özel okullar ne zaman açılıyor?
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Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılması ertelenecek mi? Özel okullar ne zaman açılıyor?

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarihi duyurdu. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi 31 Ağustos'ta başlaması planlanırken, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı önerisiyle yüz yüze eğitime geçiş tarih ertelenmişti. Peki, özel okullar ne zaman açılıyor?

Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılması ertelenecek mi? Özel okullar ne zaman açılıyor?
20.08.2020 18:56 | Son Güncelleme: 20.08.2020 19:08

Özel ve devlet okullarında eğitim gören öğrenciler okulların ne zaman başlayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılış-kapanış takvimini de duyurdu. Son olarak 21 Eylül'de açılması planlanan okullar ertelenebilir mi? Kademeli eğitim nedir? İşte, ayrıntılar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yapılan son Bilim Kurulu toplantısı ardından 31 Ağustos'ta açılması planlanan okulların 21 Eylül'de 2020-2021 eğitim dönemine başlayacağını duyurdu. Sonuç olarak öğrenciler 31 Ağustos'ta uzaktan eğitime başlayacak ancak yüz yüze eğitim ise 21 Eylül'de olacak.

ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Ziya Selçuk, okulların açılmasına ilişkin açıklamasında:

"31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz ve öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış oluyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz.

Dileyen özel okullar tabii ki 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecekler. Uzaktan eğitim araçları, kendi kademelerine uygun içerikler çerçevesinde EBA televizyon kanalları, kendi öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler ve bu derslerin devamında EBA internetin içeriğindeki bir takım konulardan da oluşuyor." dedi.

KADEMELİ (AŞAMALI) EĞİTİM NEDİR?

Aşamalı model, sınıf bazında farklı tarihlerde yüzyüze eğitimin başlaması anlamına geliyor. 1. sınıflar bir tarihte, 5. sınıflar bir tarihte şeklinde eğitim yapılabilecek. Bilim Kurulu üyelerinin önerisiyle okul öncesi, birinci ve ikinci sınıfların daha önce yüz yüze olarak okula başlaması, diğer sınıflara kademeli olarak geçilmesi planlanıyor.

OKULLARIN AÇILMASI ERTELENECEK Mİ?

21 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlaması planlanırken, öğrenci ve veliler koronavirüs riski nedeniyle okulların açılacağı tarihin ertelenip ertelenmeyeceğini sorguluyor. MEB tarafından okullarda yüz yüze eğitime geçilecek tarihin ertelenmesine yönelik herhangi bir açıklama yapıladı. Koronavirüs vaka oranlarının seyrine göre ilerleyen dönemde çeşitli kararlar alınabilir.

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