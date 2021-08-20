Okullar ne zaman açılacak? Okullarda yüz yüze mi açılacak? Okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim olacak mı?

19 Ağustos 2021 tarihinde yapılan "Kabine Toplantısı" sonrası vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konu Okulların açılacağı tarih ve yüz yüze eğitimin olup, olmayacağı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Okullarda yüz yüze eğitim olacak mı? Okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim olacak mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

Kabine Toplantısı sonrası vatandaşlar okulların açılacağı tarih ve yüz yüze eğitim ile ilgili araştırma yapmakta. Vatandaşlar internette en çok "Okullar ne zaman açılacak? Okullarda yüz yüze eğitim olacak mı? Okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim olacak mı?" sorularını araştırmakta. Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan merak edilen sorulara noktayı koydu. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

OKULLAR YÜZ YÜZE AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okulların açılmasıyla ilgili açıklamaları şu şekilde;

Eylül'de okullarına kavuşmayı bekleyen milyonlarca öğrencilerimizin çeşitli sektörlerde işlerine dört elle sarılan vatandaşlarımızın geleceğinin bu konuda kat edilecek mesafeye bağlı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlamasıyla, henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz.

Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamasının ardından, okulların 6 Eylül'de açılacağını ve eğitimin yüz yüze olacağını en yetkili ağızdan açıklamış oldu. Erdoğan, koronavirüs aşısı olmayan öğretmen ve öğrencilerin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceklerini ekledi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.Covid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecek