Okullar ne zaman açılacak? Okullar açılacak mı? Okulların açılış tarihi 2020 ne zaman?
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Okullar ne zaman açılacak? Okullar açılacak mı? Okulların açılış tarihi 2020 ne zaman?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle eğitime ara verilmiş ve eğitim öğretim faaliyetlerinde köklü değişiklikler yaşanmıştı. Peki, 2020-2021 eğitim öğretim dönemi ne zaman başlayacak? Okulların açılış tarihi 2020 ne zaman? Okullar ne zaman açılacak? Okullar açılacak mı?

Okullar ne zaman açılacak? Okullar açılacak mı? Okulların açılış tarihi 2020 ne zaman?
06.08.2020 11:18 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:26

MEB Bakanı Ziya Selçuk vatandaşların merak ettiği okulların açılması konusunda sosyal medya paydaşımı yaptı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Okullar açılacak mı? Okulların açılış tarihi 2020 ne zaman? İşte, detaylar?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

OKULLAR AÇILACAK MI?

MEB Bakanı Ziya Selçuk'un okulların açılması konusunda yaşana tartışmalar üzerine yaptığı paylaşım:

Okullar ne zaman açılacak? sorusuna yanıt veren Selçuk, net bir şey söylemenin zor olduğunu vurgulayarak, "Bu konu pedagolojik bir konu. Bu meseleyi daha bütünsel düşünmek lazım. Ana kararlardan birisi, Bilim Kurulu ile ilişkili bir konu. Bizim amacımız okulları açmak ve açacağız. Bunun için de her türlü şartı iyileştirmek noktasında büyük bir gayretin içindeyiz. Yani bizim niyetimiz okulları açmaktır." dedi.

Bakan Selçuk 31 Ağustos'ta okulların açılmasının planlandığını söyleyerek, şunları ifade etti;

Her yerde normalleşmeden söz ederken, sinemadan sokakta sporda sanatta vs okullarla ilgili tümüyle bir kısıtlamanın olması elbette söz konusu olmayacaktır. Biz bununla ilgili takibi yapıp en sağlıklı kararı çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için veririz. 31 Ağustos'ta okulları açmaya hazırız.

"LÜTFEN, TEDBİR ALALIM"

Dışarıya çıkan herkesin 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda olduğunu belirten Bakan Selçuk, "'Okullar açılmasın' demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Lütfen, tedbir alalım" ifadelerine yer verdi.

OKULLARDA EĞİTİM NASIL OLACAK?

Bizim üzerinde çalıştığımız 4 senaryo var. Birisi tamamen açık. Allah esirgesin diğeri kapalı.

1'i okullar açılıyor. Bizim için bir senaryo. Kısıtlamasız. Okulların temizliğine, öğretmenlerine, malzemeleri tam mı?

Okulun tamamen kapalı olması da bir senaryosu. Peki okullar kapalı olursa bu çocukların eğitimi nasıl sürecek. Biz sadece online çalışmaktan söz etmiyoruz. Esaslı bir senaryo ve ciddi bir alt yapı gerektiriyor.Ben bu senaryolardan bahsettiğim de bir olasılıktan bahsediyorum. Fakat basına şöyle yansıyor. "Okullarda şöyle olacak." Hayır böyle olmayacak. Biz her şeye hazırız. Bize güvenin emin olun demek için söylüyoruz.

3. sü şu; Bizim belirli günlerde okulları açıp, mesela diyorum pazartesi salı günü okulları açtık. 1 sınıfın yarısı okula geldi. Çarşamba günü okulu temizledik perşembe cuma sınıfın diğer yarısı geldi. Cumartesi de sınav grupları ayrıca geldiler. Pazar günü okulu temizledik. pazartesi günü devir daim tekrar başladı. Seyreltilmiş eğitim modeli uygulayabiliriz.. Bu da 4. senaryo. Ola ki 3-5 ilde problem var. Türkiye'nin geri kalanında yok. O zaman o illere özel uygulama yapılır.

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