Okullar ne zaman açılacak? Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Okulların açılış tarihi ne zaman? Okullarda hangi tedbirler alınacak?
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Okullar ne zaman açılacak? Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Okulların açılış tarihi ne zaman? Okullarda hangi tedbirler alınacak?

Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği okulların açılış tarihi için resmi makamlardan açıklama bekleniyor. Bilim Kurulu toplantısına göre karar verilecek olan karar öncesi vatandaşlar, okullar ne zaman açılacak, okulların açılış tarihi ne zaman ve okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

Okullar ne zaman açılacak? Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Okulların açılış tarihi ne zaman? Okullarda hangi tedbirler alınacak?
12.08.2020 07:51 | Son Güncelleme: 12.08.2020 08:26

Okulların 31 Ağustos'ta açılacağı duyurulmuştu. Ancak konu tekrar ele alındı ve bilim Kurulu toplantısına göre karar verileceği bildirildi. 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğu, Bilim Kurulu Toplantısı sonucuna göre alınacak kararın, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi. Peki, okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Okulların açılış tarihi ne zaman? Okullar ne zaman açılacak?

BİLiM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Okulların açılış tarihi kararının Bilim Kurulu toplantısında ele alınacağı belirtildi. Bilim Kurulu bugün 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakanlığın, Twitter hesabından 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Okullar ne zaman açılacak? Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Okulların açılış tarihi ne zaman? Okullarda hangi tedbirler alınacak?

OKULLARDA HANGİ ÖNLEMLER ALINACAK?

Bakan Selçuk okulların açılması planlamaları hakkında şunları ifade etti;

Bizim üzerinde çalıştığımız 4 senaryo var. Birisi tamamen açık. Allah esirgesin diğeri kapalı.

1'i okullar açılıyor. Bizim için bir senaryo. Kısıtlamasız. Okulların temizliğine, öğretmenlerine, malzemeleri tam mı?

Okulun tamamen kapalı olması da bir senaryosu. Peki okullar kapalı olursa bu çocukların eğitimi nasıl sürecek. Biz sadece online çalışmaktan söz etmiyoruz. Esaslı bir senaryo ve ciddi bir alt yapı gerektiriyor.Ben bu senaryolardan bahsettiğim de bir olasılıktan bahsediyorum. Fakat basına şöyle yansıyor. "Okullarda şöyle olacak." Hayır böyle olmayacak. Biz her şeye hazırız. Bize güvenin emin olun demek için söylüyoruz.

3. sü şu; Bizim belirli günlerde okulları açıp, mesela diyorum pazartesi salı günü okulları açtık. 1 sınıfın yarısı okula geldi. Çarşamba günü okulu temizledik perşembe cuma sınıfın diğer yarısı geldi. Cumartesi de sınav grupları ayrıca geldiler. Pazar günü okulu temizledik. pazartesi günü devir daim tekrar başladı. Seyreltilmiş eğitim modeli uygulayabiliriz.. Bu da 4. senaryo. Ola ki 3-5 ilde problem var. Türkiye'nin geri kalanında yok. O zaman o illere özel uygulama yapılır.

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