Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020 - 2021 eğitim ve öğretim dönemi takvimini açıkladı!
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Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020 - 2021 eğitim ve öğretim dönemi takvimini açıkladı!

Okullar açılacak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle dersler bir süre uzaktan eğitim şeklinde yürütülmüştü. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açılamaya göre 2020 - 2021 eğitim öğretim dönemi takvimi belli oldu. 15 tatil ne zaman?

Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020 - 2021 eğitim ve öğretim dönemi takvimini açıkladı!
06.07.2020 09:25 | Son Güncelleme: 06.07.2020 09:28

Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? EBA TV üzerinden pandemi süresince eğitimlerini sürdüren binlerce öğrenci, okul zilinin çalacağı tarihi araştırıyor. MEB tarafından aktarılan bilgi çerçevesinde okullar 31 Ağustos'ta kapılarını öğrencilere açacak.

?OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Millî Eğitim Bakanlığınca yeni eğitim ve öğretim dönemine ilişkin takvim belirlendi. Buna göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım'da yapılacak. Birinci dönem 22 Ocak Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak Cuma günü başlayacak 5 Şubat Cuma sona erecek.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem, 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan'da olacak. Eğitim öğretim yılı ise 18 Haziran Cuma günü sona erecek.

Hazırlanan takvime, öğrencilerin önceki dönemden kalma eksik konuları da dahil edildi. EBA, EBA TV ve canlı sınıf uygulamalarıyla öğrencilerin kayıp yaşamaması hedeflendi. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı önerileri ile yeni eğitim ve öğretim dönemine hazırlık yapıldığı da açılamada yer aldı.

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN?

Vatandaşların erişimine sunulan açıklamada telafi eğitiminin başlama tarihi de belirtildi. Buna göre, 31 Ağustos'ta okullar açılacak ve birinci dönemin ilk üç haftasında ağırlıklı ve devamında yıl boyunca destekleme ve yetiştirme kursları olmak üzere telafi eğitimi yapılacak. Özel okullarda bu dönem 15 Ağustos'ta başlayacak.

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