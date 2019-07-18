Okullar ne zaman açılacak? MEB 2019-2020 eğitim öğretim takvimi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatilinin uzun olmasının öğrenciler üzerine negatif etkisi olduğunu, bu yüzden iki hafta kısaltılmasına karar verildiği söylemişti. Bu iki hafta ise iki dönemde birer haftalık ara tatil olarak değerlendirilecek. 14 Haziran'da biten dönem sonrasında MEB 2019-2020 eğitim öğretim takvimi yayımlandı. Buna göre okullar ne zaman açılacak? İşte tüm detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

MEB tarafından açıklanan 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimine göre okullar 9 Eylül'de açılıyor. Kasım'da verilecek ilk ara tatil sonrasında ilk dönem, 17 Ocak 2020'de sona erecek. 2. dönem, 3 Şubat 2020'de başlayacak, 19 Haziran 2020'de sona erecek. İkinci dönemde ara tatili Nisan'da yapılacak.

MEB 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI