Okullar ne zaman açılacak? MEB 2019-2020 eğitim öğretim takvimi
Okullar ne zaman açılacak merak ediliyor. MEB Bakanı Ziya Selçuk, okullar kapanmadan önce yaz tatili ile ilgili yeni değişiklikleri açıklamıştı. Buna göre yeni dönemde yaz tatili 2 hafta kısalacaktı. Bu açıklamalar sonrasında MEB 2019-2020 eğitim öğretim takvimi açıklandı. Peki okullar ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatilinin uzun olmasının öğrenciler üzerine negatif etkisi olduğunu, bu yüzden iki hafta kısaltılmasına karar verildiği söylemişti. Bu iki hafta ise iki dönemde birer haftalık ara tatil olarak değerlendirilecek. 14 Haziran'da biten dönem sonrasında MEB 2019-2020 eğitim öğretim takvimi yayımlandı. Buna göre okullar ne zaman açılacak? İşte tüm detaylar...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
MEB tarafından açıklanan 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimine göre okullar 9 Eylül'de açılıyor. Kasım'da verilecek ilk ara tatil sonrasında ilk dönem, 17 Ocak 2020'de sona erecek. 2. dönem, 3 Şubat 2020'de başlayacak, 19 Haziran 2020'de sona erecek. İkinci dönemde ara tatili Nisan'da yapılacak.
MEB 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.
- 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
- 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.
- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)
- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.
- 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
- 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
Son Dakika Haberleri