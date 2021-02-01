Okullar ne zaman açılacak? Kabine toplantısı kararları sonrasında okullar açılacak mı?

"Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı ile yüz yüze eğitimin başlangıç tarihini öğrenecek. Kabine toplantısı bugün yapılacak. Yarıyıl tatilinin ilk haftasının geride kalmasıyla birlikte ikinci dönem başlangıcına 2 haftalık bir süreç kaldı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Binlerce öğrenci "okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı ile yüz yüze eğitimin başlangıç tarihinin yanıtını arıyor. Okulların açılması yani yüz yüze eğitime geçilmesi ile ilgili kararlar milyonlarca öğrenci ve velinin gündemindeki yerini koruyor. Daha önceki açıklamalarda okulların açılışı için 15 Şubat işaret edilmişti. Kabine Toplantısı'nda eğitim öğretim dönemi ele alınacak. Toplantıda yarıyıl tatilinin ardından başlayacak eğitim öğretim dönemi de masaya yatırılacak. Peki, okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; okullar ve bazı özel eğitim kurumlarının yüz yüze eğitime geçiş kararı verildi. Bu kapsamda; okulların ikinci dönem başlangıcı olan 15 Şubat 2021'de başlayacak. Yeni bir karar alınmaması durumunda bu açılmanın yine aşamalı ve seyreltilmiş olarak yapılması bekleniyor.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve "Birlikte 23 Gün Etkinlikleri" tanıtım programına çevrim içi olarak katılarak 81 ildeki öğrencilerle buluştu.

Birinci döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selçuk, yarıyıl tatilinin başladığına işaret ederek, çok "sıra dışı" ve "ilginç" bir dönemin geride kaldığını söyledi.

İkinci döneme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Selçuk, "İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda, okullarımıza hep beraber döneceğiz ve 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitime varılan aranın 15 Şubat 2021'e uzatıldığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; "Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı, 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz." dedi.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında '15 Şubat'tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var' demişti.

15 ŞUBAT 2021'DE OKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin yeniden başlamasına ilişkin CNN TÜRK'te yaptığı açıklamalarda "15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili zaten bir ilke kararı aldık. Bunun ne şekilde olacağına dair de geçmişten gelen deneyimlerimiz de var. İki gün iki gün bölmek gibi ya da belli sınıf seviyelerinde kademeli olarak açmak gibi. Çok farklı senaryolarımız, uyguladıklarımız ve uygulamadıklarımız var." ifadelerini kullanmıştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat'tan itibaren okulların mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılıklarının olduğunu açıkladı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, DHA'ya yaptığı açıklamada, çocukların bir an önce okula gitmesinin herkesin ortak gayesi olduğunu söyledi.