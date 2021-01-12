Okullar ne zaman açılacak? Kabine toplantısı kararlarında 2021'de okullar açılacak mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Okullar ne zaman açılacak? Kabine toplantısı kararlarında 2021'de okullar açılacak mı?

12.01.2021 17:11 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:15
Okullar ne zaman açılacak? Kabine toplantısı kararlarında 2021'de okullar açılacak mı?

Okullar ne zaman açılacak sorusu merak ediliyor. 22 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime devam edecek olan okulların ne zaman açılacağı binlerce öğrenci ve öğretmen tarafından merak konusu oldu. Kabine toplantısı kararlarında 2021'de okullar açılacak mı?

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar merak ediliyor. Birçok öğrenci ve veli Kabine Toplantısı sonrası okulların açılış tarihi ve yüz yüze eğitimin başlangıç tarihini merak ediyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı son dakika açıklamaları ilgiyle takip ediliyor. İşte yüz yüze eğitimdeki son durum ve okullar ile ilgili son dakika açıklamaları...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Fakat toplantıdan yüz yüze eğitim ile ilgili bir karar çıkmadı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Uzaktan eğitimde imkânları ne kadar çok artırsak da bizim isteğimiz okulların yüz yüze açılması" demişti ve "15 Şubat sonrasında güncel verilere dayalı olarak en doğru kararı açıklıyoruz" cümlelerini ilave etmişti.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Cemal Hünal Eser Yenenler
Spor Ali Koç Erol Bulut Sergen Yalçın İsmail Kartal Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kaza Kongre Twitter Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Okullar ne zaman açılacak? Kabine toplantısı kararlarında 2021'de okullar açılacak mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 17:15:27. #1.14#
title