Okullar ne zaman açılacak? Kabine toplantısı kararlarında 2021'de okullar açılacak mı?

Okullar ne zaman açılacak sorusu merak ediliyor. 22 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime devam edecek olan okulların ne zaman açılacağı binlerce öğrenci ve öğretmen tarafından merak konusu oldu. Kabine toplantısı kararlarında 2021'de okullar açılacak mı?

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar merak ediliyor. Birçok öğrenci ve veli Kabine Toplantısı sonrası okulların açılış tarihi ve yüz yüze eğitimin başlangıç tarihini merak ediyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı son dakika açıklamaları ilgiyle takip ediliyor. İşte yüz yüze eğitimdeki son durum ve okullar ile ilgili son dakika açıklamaları...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Fakat toplantıdan yüz yüze eğitim ile ilgili bir karar çıkmadı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Uzaktan eğitimde imkânları ne kadar çok artırsak da bizim isteğimiz okulların yüz yüze açılması" demişti ve "15 Şubat sonrasında güncel verilere dayalı olarak en doğru kararı açıklıyoruz" cümlelerini ilave etmişti.