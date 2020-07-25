Okullar ne zaman açılacak? Çocuğum hangi okula gidecek? e-Okul kayıt sorgulama
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Okullar ne zaman açılacak? Çocuğum hangi okula gidecek? e-Okul kayıt sorgulama

e-Okul kayıt sorgulama sayfası araştırılıyor. Diğer yandan ilkokula ve ortaokula yeni başlayacak öğrenciler de hangi okula gideklerini sorguluyor. ''Çocuğum hangi okula düştü?'' sorusu en çok artılanlar arasında yer alıyor. Peki, okullar ne zaman açılıyor?

Okullar ne zaman açılacak? Çocuğum hangi okula gidecek? e-Okul kayıt sorgulama
25.07.2020 12:04 | Son Güncelleme: 25.07.2020 12:08

MEB, e-okul üzerinden 2020-2021 eğitim öğretim yılı okul kayıtlarına ilişkin bilgiyi öğrenci ve velilerin erişimine sunuyor. http://e-okul.meb.gov.tr adresinden, çocuğum hangi okula yerleşti sorusunun yanıtını öğrenmek mümkün.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüs salgınının günlük hayatı olumsuz etkilemesiyle eğitim sisteminde de bir dizi değişiklik yapılmıştı. Buna bağlı olarak eğitimler bir süre online olarak gerçekleşti ve ardından 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi sonlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla okullar, herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde 31 Ağustos'da açılacak. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında öğretmenlerin mesleki çalışmalarının 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacağı belirtilirken birinci dönemin 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayıp 22 Ocak 2021 Cuma günü sona ereceği ifade edildi.

E-OKUL KAYIT SORGULAMA EKRANI...

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-okul sistemi üzerinden velilerin erişimine sunulan ''Çocuğu hangi okula gidecek?'' modülü ile çocukların hangi okula gideceği öğrenilebilecek. Öğrencinin T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yapılacak. Okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah adresleri baz alınarak yerleştirme işlemi yapılacak.

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