Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk'tan online eğitimde 4 Ocak detayı!
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Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk'tan online eğitimde 4 Ocak detayı!

09.12.2020 10:46 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:50
Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk'tan online eğitimde 4 Ocak detayı!

Okullar ne zaman açılacak sorusu gündemde yerini koruyor. Peki 4 Ocak 2021'de okullar açılıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ne zaman açılacağı ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada online eğitimin 4 Ocak 2021'e kadar devam edeceği açıklandı.

Okullar ne zaman açılacak sorusu gündemde yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ne zaman açılacağı ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada online eğitimin 4 Ocak 2021'e kadar devam edeceği açıklandı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 4 OCAK 2021 AÇIKLAMASI

Okullar ne zaman açılacak sorusu gündemde yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ne zaman açılacağı ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu, açıklamasında, '20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz.' dedi.

Bakan Selçuk'un imzasıyla 81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' konusunda genelge gönderildi. MEB'den gelen genelgede, ''4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacaktır. Bu tarihten sonra sınavların; ölçme ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar kapsamında okul ortamında yüz yüze yapılması planlanmaktadır.'' ifadeleri kullanıldı.

Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk'tan online eğitimde 4 Ocak detayı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin, "4 Ocak bizim için umut vadeden, iyimser bir tahmin. Sonrasında ara tatil dönemi geliyor, sonrasında ikinci dönem gelecek. Bunların hepsini, her şekilde değişikliği dikkate alarak düşünüyoruz." dedi.

Bakan Selçuk, yaptığı son açıklamasında şu mesajı verdi: "Yeni bir uzaktan eğitim haftasında daha herkese günaydın. Öğretmenler ve öğrenciler olarak ekranlarımızı açtık ve her koşulda eğitime devam etme gayretindeyiz. Tek dileğimiz, sağlıkla okullarımıza kavuşmak. Bunun için önce kendi sağlığımıza dikkat etmemiz şart" Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen yüz yüze eğitimin 4 Ocak'ta başlayıp başlamayacağının sorulması üzerine, salgının bir düşüş eğilimine girdiğini, bunun yeterli olmadığını söyledi.

Salgının durumunu her gün takip ettiklerini ifade eden Selçuk, tüm öğrenci, öğretmen ve ailelerinin temaslı ya da pozitif durumlarını günlük izlediklerini anlattı..

Selçuk, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kuruluyla istişarelerde bulunduklarını, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla da bugün bir görüşme yaptığını belirtti..

Aşı değişkeninin, salgının seyrindeki düşmenin, umut verici olduğuna işaret eden Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki tüm kabine toplantılarında da konunun ele alındığını bildirdi..

Bakan Selçuk, açıklamalarını şöyle sürdürdü:.

"4 Ocak bizim için umut vadeden, iyimser bir tahmin. Sonrasında ara tatil dönemi geliyor, sonrasında ikinci dönem gelecek. Bunların hepsini, her şekilde değişikliği dikkate alarak düşünüyoruz. Tarihlerde değişiklik yapmak, açılışta, kapanışta, tatillerde vesaire. Biz son derece esnek bir yapıyla gitmeyi zaruri buluyoruz. Önümüzdeki süreçte de salgının seyri düştüğünde gerekeni yapacağız."

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