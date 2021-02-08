Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitiyor?

1 yıla yakın süredir pandemi sosyal hayatta eşitli değişikliklere neden oldu. En büyük değişimlerden biri de eğitim alanında oldu ve uzaktan eğitime geçildi. Peki, üniversiteler açılacak mı? Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar açılacak mı? İşte, detaylar…