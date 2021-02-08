Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitiyor?
1 yıla yakın süredir pandemi sosyal hayatta eşitli değişikliklere neden oldu. En büyük değişimlerden biri de eğitim alanında oldu ve uzaktan eğitime geçildi. Peki, üniversiteler açılacak mı? Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar açılacak mı? İşte, detaylar…
Pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamalar kapsamında eğitim hayatında çeşitli düzenlemelere gidildi. Öğrenciler okulların açılacağı tarihi merakla beklerken Okullar açılacak mı? Ara tatil ne zaman bitecek sorularının yanıtları merak edildi.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Köy okulları 15 Şubat tarihinde açılacak ve yüz yüze eğitim başlayacak.
1 Mart tarihinde ilkokullarının tüm sınıf düzeyinde okullar açılacak. İlkokul öğrencileri haftanın 2 günü okula devam edecekler.1 Mart tarihinden itibaren 8.ve 12.sınıflarda ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim başlayacak.