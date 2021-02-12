Okullar ne zaman açılacak, açılacak mı 2021? Bakan Koca'dan yüzyüze egitim açıklaması

Okullar ne zaman açılacak sorusu ile ilgili detayları açıklandı. Peki, yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime geçecek 2021? Bakan Koca'dan yüzyüze eğitim açıklaması

Okullar ne zaman açılacak sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oluyor. Bakan Selçuk, okulların açılma tarihi için 15 Şubat ve 1 Mart tarihlerini işaret ederken yüz yüze eğitimin detaylarını aktardı. Gelen son dakika haberine göre, MEB ile TSE işbirliği yaptı. Okulların yüzde 98'ine "Okulum Temiz" belgesi verildi. Okullar eğitime hazır hale getirildi. Ayrıca yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlamasına ilişkin çalışmaları yakından takip eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sürece ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. 15 Şubat günü köy okulları yüz yüze eğitime başlayacak. Böylelikle kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin ilk adımı atılmış olacak. 15 Şubat'ta anaokulları da tam zamanlı olarak açılacak

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Normal şartlarda 2 hafta olarak belirlenen yarıyıl tatiline ikinci dönemdeki ara tatil süresi de eklenmiş ve yarıyıl tatili 3 haftaya çıkarılmıştı. Bu nedenle yarıyıl tatili 14 Şubat 2021 Pazar günü bitecek ve 15 Şubat 2021 Pazartesi günü okullarda ikinci dönem başlayacak.

BİNLERCE SINIFTA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR

Okullarda yeni normale göre, Türkiye genelinde köy yerleşim yerlerinde bulunan ilkokul düzeyindeki yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile Türkiye genelindeki yaklaşık 2 bin 700 anaokulunda yüz yüze eğitime başlanacak.

KILAVUZ YAYINLANDI, SINIFLAR HAZIRLANDI

Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerinin güvenli bir biçimde sürdürülmesi amacıyla MEB ile TSE işbirliğinde hazırlanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" kapsamında alınan önlemler uygulandı. Buna göre, ülke genelinde okulların yüzde 98'i hazırlıklarını tamamlayarak belgelendirme başvurusu yaptı. 49 bin 361 okula "Okulum Temiz" belgesi verildi.

KÖY OKULLARI DEZENFEKTE EDİLİYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 15 Şubat'tan itibaren köy okullarında yüz yüze eğitimin başlayacağını açıklamasının ardından, köy okullarında hazırlık telaşı sürüyor. Şırnak'ın Silopi ilçesinde bağlı Çukurca İlk-Orta Okulu'nda öğretmenler, köylüler ile beraber okulu baştan aşağı temizleyerek dezenfekte etti. Muhtar Veysi Atilla, okullarından başlamasından dolayı memnun kaldıklarını ve bu yüzden okulun temizlik çalışmalarına katılmak istediğini söyledi.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA: KISA VADEDE ZOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Temel gayretimiz ve ilkemiz, deneyimlerimizin de ışığında, kontrollü şekilde yüz yüze eğitime geçmek. Salgının seyri nedeniyle, tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor" dedi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 Şubat'tan itibaren kademeli başlatılacak yüz yüze eğitime ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, Bilim ve Sanat Merkezleri de 1 Mart itibarıyla ortaokul 8. sınıflarla birlikte yüz yüze eğitime geçecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokul ve ortaokullardaki yüz yüze eğitimle ilgili bilgilere yer verildi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM HAFTADA KAÇ GÜN OLACAK?

1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.

ORTAOKULLAR AÇILACAK MI?

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmaya başlanacak. Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek.

Öğrenciler müfredatın tamamından sorumlu olacak. Yüz yüze eğitim saatleri dışındaki diğer saatlerde uzaktan eğitim yoluyla dersler işlenmeye devam edilecek. Bu durumdaki öğrenciler, EBA TV, EBA canlı ders ve harici canlı ders canlı ders uygulamaları gibi yollarla uzaktan eğitim almayı sürdürecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler, okul müdürlüklerine yazılı başvuru yapabilecek. Yüz yüze eğitime gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak.

İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise 10'ar dakika olacak.

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Lise öğrencilerinin birinci dönemden kalan sınavlarının mart içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirileceğini ve bu sınavların kapsamının 1 Kasım 2020'ye kadar geldikleri ders konularını içerdiğini bildiren Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları elbette geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacaktır. Çocuklarını yüz yüze eğitime göndermek istemeyen velilerimizin, durumlarını yazılı olarak bulundukları okullara beyan etmelerini rica ediyoruz. Bu durumda çocuklarımız devamsız sayılmayacak, uzaktan eğitime devam edecek ve müfredattan da sorumlu olacaklar.

Hepinizin bildiği gibi öğretmenlerimiz Kovid-19 aşısının uygulama sıralamasında öncelikli gruba alınmıştı. Süreci hızlandırmak adına, yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır. Sağlık Bakanlığımızın da tespitleri doğrultusunda özellikle bazı illerimizde salgınla ilgili vaka sayılarının çok düşük seviyelerde olduğu görüyoruz. Önümüzdeki süreçte salgının da seyrine bağlı olarak il hıfzıssıhha kurullarının ve valiliklerin kararı doğrultusunda farklı sınıf düzeyleri ve okul kademelerinde de il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanmasıyla ilgili kararlar alınabilecektir."

BAKAN KOCA'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Koca şunları ifade etti;

Okullarımızda sınırlı bir şekilde yüz yüze eğitime tekrar başlanması yönünde karar alındı. Hareketliliğin daha az olduğu köy okullarında 15 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitime başlanacak. Mart ayında ise ilkokullarımız, 8 ve 12'inci sınıflar ve özel eğitim okullarında salgının seyrine göre kontrollü ve seyreltilmiş şekilde eğitimin başlaması hedeflenmektedir.

Sınırlı da olsa artan hareketlilikle beraber doğacak muhtemel risklere karşı sıkı bir takip yapılacaktır. Elde edilecek bulgular sonraki adımlarımızın belirleyicisi olacaktır. Biliyoruz, öğrencilerimiz okullarını, öğretmenlerimiz öğrencilerini özledi. Ailelerimizin bu husustaki endişelerinin farkındayız. Ancak salgının hızının artması ile kaybolabilecek hayatların telafisi mümkün değildir. Bunu gözeterek çok hassas bir denge içinde hareket etmemiz gerekmektedir.