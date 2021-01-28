Okullar ne zaman açılacak 2021? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullardaki takviye kurslarında ve 12. sınıflara yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitimler başladı. Okullar ne zaman açılacak 2021? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Bakan Selçuk'tan açıklama geldi

Destekleme ve yetiştirme ile takviye kurslarında yüz yüze eğitim başladı. Bu gelişme ile birlikte yüz yüze eğitimin detayları sorgulanmaya başlandı. İşte, 2020-2021 eğitim yılı yüz yüze eğitim süreci hakkında son gelişmeler...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresinin de eklendiği bildirildi. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca, yapılan açıklamada İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği açıklandı. Yapılan açıklamaya göre okullar 22 Ocak Cuma gününe kadar yüz yüze eğitime geçmeyecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARİH VERDİ



Türkiye'de corona virüsü (koronavirüs) vakalarının artmasıyla birlikte yüz yüze eğitime ara verilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitime varılan aranın 15 Şubat 2021'e uzatıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; "Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı, 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz." dedi.

KURSLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı, 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdiği resmi yazı ile 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitimin 22 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne; destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim faaliyetleri konulu resmi yazı gönderdi. Yazıda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında MEB'e bağlı resmi okulların 8. ve 12'nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik isteğe bağlı olarak açılan, destekleme ve yetiştirme kurslarındaki yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren tekrar başlatılacağı açıklandı.

Bu kapsamda kurslarda; öğrenci/kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek ve bir sınıf/grupta bulunması gereken en fazla öğrenci/kursiyer sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek.

Kurslara devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanların, salgınla ilgili tedbirlerin alınması kaydıyla valiliklerce belirlenecek okul pansiyonlarında kalmaları sağlanabilecek. Kurslardaki iş ve işlemler mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülecek ve Covid-19 salgınıyla ilgili verilen mücadele doğrultusunda maske, fiziki mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere ilgi hususlara titizlikle uyulacak.