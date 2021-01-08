Okullar ne zaman açılacak? 2021 Okullar açılacak mı? Gözler yüz yüze eğitim açıklamalarında

Okulların ne zaman açılacağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika duyurusunda hayat boyu öğrenme kurumlarının yüz yüze eğitim geçiş tarihini açıklamadı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 2021 Okullar açılacak mı? Gözler yüz yüze eğitim açıklamalarında

kulların yüz yüze açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan yaptığı açıklamada hasta sayısı binin altına düşerse okulların da açılabileceğini belirtti. MEB tarafından yapılan açıklamada okullar 22 Ocak Cuma gününe kadar yüz yüze eğitime geçmeyeceği açıklanmıştı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Milli Eğitim Bakanlığınca, yapılan açıklamada İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği açıklandı. Yapılan açıklamaya göre okullar 22 Ocak Cuma gününe kadar yüz yüze eğitime geçmeyecek.

25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresinin de eklendiği bildirildi. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

BİLİM KURULU ÜYESİ AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan ''Koronavirüs önlemleri nedeniyle getirilen kısıtlamalar ne zaman kalkar?'' sorusuna yanıt geldi. Sokak kısıtlamalarının etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemlediklerini belirten İlhan, "Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır" dedi. Prof. Dr. İlhan, hasta sayısı binin altına düşerse okulların da açılabileceğini belirtti.