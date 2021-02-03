Okullar ne zaman açılacak? 12. sınıflar ne zaman açılacak?
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Okullar ne zaman açılacak? 12. sınıflar ne zaman açılacak?

03.02.2021 14:36 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:40
Okullar ne zaman açılacak? 12. sınıflar ne zaman açılacak?

Başkan Erdoğan dün akşam Kabine Toplantısı'nın ardından yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Bugün ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılış tarihi ve yüz yüze eğitim ile ilgili alınan kararı kamuoyuyla paylaştı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 12. sınıf okullar ne zaman açılacak? Yüzyüze eğitim ne zaman başla

Başkan Erdoğan dün akşam Kabine Toplantısı'nın ardından yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Bugün ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılış tarihi ve yüz yüze eğitim ile ilgili alınan kararı kamuoyuyla paylaştı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 12. sınıf okullar ne zaman açılacak? Yüzyüze eğitim ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlayacak mı? 12. Sınıf 8. Sınıf ve özel okullar açılıyor mu? İşte detaylar haberimizde...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında yaptığı açıklamayla okulların açılacağı tarih ve yüz yüze eğitim ile ilgili bilgi verdi.

Bakan Selçuk, 'Köy okullarımızı 15 Şubat'ta yüz yüze tam zamanlı eğitime açıyoruz. 1 Mart tarihinde 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz içinde okullarımız kapılarını açacak. Bilim Kurulu'nun ön gördüğü şartlar çerçevesinde sınıflardaki yerlerini alacaklar.' dedi ve devam etti.

12. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Başkan Erdoğan bugünkü Kabine Toplantısı'nın ardından okullarda yüz yüze eğitim ve okulların açılma tarihi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar;

SON DAKİKA: "KÖY OKULLARI 15 ŞUBAT'TA AÇILACAK"

"15 Şubat'ta köy okulların açılmasını kararlaştırdık. Olağan bir artış söz konusu olursa eğitime yeniden ara verilecektir.

"EĞİTİM ÖĞRETİMİN 1 MART'TAN İTİBAREN BAŞLAMASI İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLANACAK"

8. ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel okulların eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak. Vaka sayısının düşüşüne göre esnaflara yönelik kısıtlamalar için gerekli takvimin başlatılmasını hazırlıyoruz."

HANGİ OKULLAR AÇILACAK?

Köy okullarımızı 15 Şubat'ta yüz yüze tam zamanlı eğitime açıyoruz. 1 Mart tarihinde 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz içinde okullarımız kapılarını açacak. Bilim Kurulu'nun ön gördüğü şartlar çerçevesinde sınıflardaki yerlerini alacaklar. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bu öğrencilerimiz özel izinle muaf olacaktır.

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