Okullar ne zaman açılacak? 1 Mart'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk açıklaması!

Okullar ne zaman açılacak? 1 Mart'ta okullar açılacak mı? sorusu gündeminde yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde köy okullarında yüz yüze eğitim başlanmıştı. Milli Eğitim Bakanı Bakanı Selçuk bugün yüz yüze eğitim ile ilgili bir açıklama yaptı. Okullar ne zaman açılacak? 1 Mart'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk açıklaması!

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçilmişti. Yüz yüze eğitim köy okullarında başladı. MEB, liseler ile ilgili açıklama gerçekleştirdi. Okullar ne zaman açılacak? 1 Mart'ta okullar açılacak mı? sorusu gündeminde yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde köy okullarında yüz yüze eğitim başlanmıştı. Şimdi ise liseler için detaylar öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Bakanı Selçuk bugün yüz yüze eğitim ile ilgili bir açıklama yaptı. Okullar ne zaman açılacak? 1 Mart'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk açıklaması! İşte detaylar haberimizde...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Selçuk yüz yüzü eğitim ve sınavlara ilişkin önemli bilgiler verdi.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;

"Sevgili Gençler,

Emin olun sesinizi duyuyorum ve paylaşımlarınızı okuyorum. Biz salgın döneminde kararlarımızı, eğitimcilerle ve hekimlerle birlikte oluşturuyoruz. Salgının seyrini günlük izliyoruz. Neyin riskli, neyin gerekli olduğu konusunda verilere dayalı olarak ortak görüş geliştiriyoruz. Bu görüşmeler neticesinde, köy okullarımız ve ana okullarımız yüz yüze eğitime çoktan başladı.

1 Mart'ta ilkokul 1, 2, 3, 4. sınıf öğrencilerimizle 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz de yüz yüze eğitimlerine başlıyor. Sizlerin de sadece sınavlarınızı yüz yüze gerçekleştirebilmeniz için salgın tedbirleri noktasında tüm hazırlıklarımız tamam. Öğrencilerimizin %40'ı yani yarıya yakınınız sınavlarını tamamladı zaten. "

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK? HANGİ LİSELER AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla yüz yüze eğitim uygulamalarına ilişkin illere yazı gönderildi.

Yazıda, "1 Mart 2021 tarihinden itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacaktır." bilgisi paylaşıldı.

Mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu lisesi, güzel sanatlar lisesi ve spor liselerinin 12'nci sınıflarında yüz yüze eğitim, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklentileri de dikkate alınarak haftada 24 ders saatini geçmeyecek şekilde planlanarak yapılacak.