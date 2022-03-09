Okullar kar tatili olur mu? 10 Mart yarın okullar kar tatili olur mu? İstanbul'da okullar tatil mi?

Okullar kar tatili olur mu, İstanbul'da 10 - 11 Mart tarihlerinde kar yağışı beklentisi olması nedeniyle milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu veya okullar tatil mi gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, İstanbul hava durumu son durum ne ve Okullar kar tatili olur mu? 10 Mart yarın okullar kar tatili olur mu?

OKULLAR KAR TATİLİ OLUR MU?

İstanbul'da yarından itibaren kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul hava durumu ise şu şekilde:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün öğleden itibaren karla karışık yağmur bekleniyor.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da okulların tatil olacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Yoğun kar yağışı yaşanması durumunda okulların tatil edilmesi bekleniyor. Kar tatili açıklaması yapıldığı takdirde haberimizde yer alacaktır.

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