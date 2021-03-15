Okullar kapanıyor mu? Koronavirüs vaka sayılarının artması sonrası illere göre risk durumları merak edilmeye başlandı. En çok da okullar kapanıyor mu
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Okullar kapanıyor mu? Koronavirüs vaka sayılarının artması sonrası illere göre risk durumları merak edilmeye başlandı. En çok da okullar kapanıyor mu

15.03.2021 20:24 | Son Güncelleme: 15.03.2021 20:38
Okullar kapanıyor mu? Koronavirüs vaka sayılarının artması sonrası illere göre risk durumları merak edilmeye başlandı. En çok da okullar kapanıyor mu

Koronavirüs vaka sayılarının artması sonrası illere göre risk durumları merak edilmeye başlandı. En çok da okullar kapanıyor mu, merak edildi. Peki, okullar kapanıyor mu?

Sağlık Bakanlığı illerin risk durumuna göre renk kategorileri yaprak renklerle göre kısıtlama tedbirleri uyguluyor. Okullar kapanıyor mu şeklinde merak edilen sorular cevabını buluyor.

OKULLAR KAPANIYOR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs risk haritasının açıklanacağı Kabine toplantısı sonrası konuştu. Erdoğan, koronavirüs kararları ile ilgili olarak mevcut uygulamanın devam edeceğini belirtip, "Artış, hastane yatış oranına sınırlı yansıdı. Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Tedbirlere uymamız halinde yeniden kısıtlamaların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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