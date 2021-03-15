Okullar kapanıyor mu? Koronavirüs vaka sayılarının artması sonrası illere göre risk durumları merak edilmeye başlandı. En çok da okullar kapanıyor mu

Koronavirüs vaka sayılarının artması sonrası illere göre risk durumları merak edilmeye başlandı. En çok da okullar kapanıyor mu, merak edildi. Peki, okullar kapanıyor mu?