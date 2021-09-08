Okullar kapanır mı 2022?
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Okullar kapanır mı 2022?

Okullar kapanır mı 2022?
Haberler.com - Haberler | Gündem

6 Eylül itibariyle okullarda yüz yüze eğitimin başlaması sonrası öğrenciler sınıfları doldurmuştu. Koronavirüs vakalarında yüksek seyreden rakamlar velileri düşündürürken Okullar kapanır mı 2022 merak edildi. Peki, Okullar kapanır mı?

Koronavirüs vakalarında beklenen düşüşün olmaması vatandaşların okulların tekrar kapanıp kapanmayacağını merak etmesine neden oldu. 8 Eylül itibariyle vaka sayıları 20 binin üzerinde seyrederken okullar kapanır mı, sorusunun yanıtı araştırıldı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

OKULLAR KAPANIR MI?

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Yüz yüze eğitim olmazsa olmaz" diyerek, "O nedenle bütün çocuklarımızın okula gidebilmesi için her türlü hazırlığı yaptık. Bütün testleri istendiği anda yapabilecek kapasitemiz var. Salgın başladığında İstanbul'un toplam günlük test kapasitesi 2 binlerde bile değildi. Şu anda günlük 150 binin üzerinde PCR tetsi yapabiliyoruz. Eskiden test sonuçlarının çıkması 24 saati geçiyordu, şu anda 4-6 saat içinde sonuçları verebilir haldeyiz. Dolayısıyla eğitimcilerde haftada 2 PCR testini her an yapabilecek altyapımız hazır. Ama bizim tercihimiz, buna gerek kalmadan bütün öğretmenlerimizin, eğitimcilerimizin aşı olması" dedi. Prof. Dr. Memişoğlu, İstanbul'da 65 yaş üstü grubun "tam aşılanma oranının yüzde 91'in üzerine çıktığına ve gençlerin de bu kesimi örnek alması gerektiğine dikkat çekerek "Bu çok büyük bir oran, onlara teşekkür ediyorum. Gençlerin de onları örnek almasını istiyorum" diye konuştu. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

"OKULLARIN TEKRAR KAPANMASI GÜNDEMDE DEĞİL"

Prof. Dr. Memişoğlu, yeni bir kapanmanın gündemde olmadığını da vurgulayarak sözlerini şöyle noktaladı: "Salgının ilk zamanlarında vaka sayıları pik yaptığında dünyanın bazı gelişmiş ülkelerinde insanlar sokaklarda tedavi edilirken, İstanbul gibi bir mega kentte hiçbir hastamız mağdur olmadı. Aşısız olduğumuz, hastalığın yeni farkına vardığımız o zamanlarda bile kimse tedavisiz kalmadı. Biz bu şekilde bir daha kapanma olacağını tahmin etmiyoruz ve bunu umut ederek yolumuza devam ediyoruz. Dünyada da zaten şunu gösterdiler, okullar gibi çok hareketli alanlardaki kısıtlamaları uzun süre yaptığınız zaman, bu sefer ev içi bulaşlar, okul dışı bulaşlarda artış yaşanıyor. O nedenle okulların tekrar kapatılmasının bundan sonra gündemde olacağını düşünmüyorum. Kapalı alanların da insanlar dikkat ettiği sürece, havalandırmaları gerektiği şekilde yapıldığı sürece kapanacağını ön görmüyoruz. Biz insanları iyileştirmek, onlara faydalı olmak için çalışan bir meslek grubuyuz. Benim hekimime, hemşireme, sağlık memuruma, şoförümden temizlik elemanlarıma ya da laborantıma, bu toplumun gerçekten çok büyük bir minnet borcu var. Özellikle şiddet olaylarında toplumun sağlık çalışanlarına sahip çıkmasını istiyorum"

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