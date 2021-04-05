Okullar kapandı mı? Okullar kapanacak mı? Son dakika okullar ne zaman kapanacak 2021?

"Okullar kapandı mı?" sorusu Ankara'da ve İstanbul'da yaşanan son dakika gelişmesinin ardından öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından merak edilmeye başlandı. Yüz yüze eğitim bazı sınıflarda devam ederken vaka sayılarındaki artış sonrası "okullar kapandı mı?" sorusu akıllara geldi. İller risk durumlarına göre 4 farklı gruba ayrılırken bazı illerde hafta sonu kısıtlamaları yeniden başlamıştı. Peki, okullar kapandı mı? Okullar kapanacak mı? Son dakika okullar ne zaman kapanacak 2021?

Okullar kapandı mı, kapanacak mı? Artan vaka sayıları sonrasında bazı alanlarda yeni tedbirler alınmış ve vaka sayılarının yüksek olduğu illerde cumartesi kısıtlamaları yeniden gelmişti. Alınan tedbirler sonrası yüz yüze eğitim ve yüksek riskli illerde okulların durumu ise merak konusu olmuştu. Sürece ilişkin son açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan gelmişti. Uzaktan eğitime geri dönen ilk il ise Ankara oldu.

OKULLAR KAPANDI MI?

Bakan Selçuk, valiliklerin, il hıfzıssıhha kurullarıyla yaptıkları değerlendirmeler sonucu her ile özgü kararların alındığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte emek verenlere teşekkür ediyorum çünkü zor bir süreç yaşıyoruz ama bunu hep birlikte başarıp atlatacağımıza inanıyoruz. Bir taraftan aşı süreci devam ediyor. Her gün, her an değişimleri izleyerek ortak kararlar almaya çaba gösteriyoruz. İstiyoruz ki önümüzdeki süreçte yüz yüze eğitime doğru çok daha katılımlı, çok daha yüksek bir şekilde devam edelim. Bu koşullar bir an önce düzelsin. Önceliğimiz tabii ki yüz yüze eğitim. Salgın şartlarını dikkate alarak, okulları açık tutma isteğimize rağmen diğer ülkelere baktığımızda daha fazla kapalı olduğunu görüyoruz ama bu, sağlık öncelik prensibimizden kaynaklanıyor."

Diğer illerle ilgili kararlar da il hıfzısıhha kurulları tarafından alınması durumunda il bazlı uzaktan eğitime geçilebilir.

İSTANBUL'DA OKULLAR KAPANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile İstanbul'da okulların son durumuna ilişkin tüm detaylar şöyle;

İstanbul'da okulların kapatılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin bir gelişme olması durumunda tüm detaylarıyla buradan öğrenebileceksiniz.

ANKARA'DA OKULLAR KAPANDI MI?

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı. Açıklamanın tamamı şöyle:

Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine, birleştirilmiş sınıflı okullarda ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine, destekleme ve yetiştirme kurslarında, yüz yüze eğitime devam edilmesine, ilkokullarda eğitimin 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde devam etmesine, ortaokullarda 5, 6, 7'nci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine, ortaokul 8'nci sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam etmesine, lise hazırlık, 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine, 12'nci sınıfların seyreltilmiş gruplar hâlinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitime devam etmesine, özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıflarının tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam etmesine, okullardaki sınav uygulamalarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilmesine, yüz yüze eğitime katılımın veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verildi.