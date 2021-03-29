Okullar kapandı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı. Açıklama sonrası vatandaşlar yeni yasakların ne olduğunu ve hangi tedbirlerin alındığını merak etti. Peki, Okullar kapandı mı? Okullarla ilgili açıklama geldi mi?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Güncel koronavirüs risk haritasına göre kırmızı kategoride yer alan il sayısı 58'e ulaştı. 3 büyük il kırmızı kategoriye çıktı. Peki, Okullar kapandı mı?

OKULLAR KAPANDI MI?

• Çok yüksek grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı maalesef nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır. Yaptığımız değerlendirmeler bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık.

• Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21 ve sabah 5 olarak haftanın her günü devam edecek. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık Cumartesi ve Pazar günü olarak sürecek.

• Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uyu şekilde çalışabilecek. Sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecek. Ramazan ayında hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız.

• Bu mübarek ay boyunca hafta sonları ülke genelinde sınırlama uygulayacağız. Ramazan ayı boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisiyle sınırlandıracak. Ramazan ayında toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştiremeyecek. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe işletmelerine bazı katkılar sağlayacağız.

• Nisan ve Mayıs ayında normalleşme, ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta kapsamında prim uygulamasını üstlenecek ve bunlara 1500 lira nakdi yardım yapılacak.

Açıklamada, okullarla ilgili bir karar bildirilmedi.