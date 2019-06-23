Okullar kapandı havuz keyfi başladı

Bayraklı Belediyesi yüzme havuzu okulların kapanmasıyla birlikte faaliyete başladı. 5-15 yaş arasındaki çocuklara kursların düzenlendiği havuzdan cumartesi kadınlar, Pazar günü ise aileler faydalanabiliyor. Belirli gün ve saatlerde de engelliler havuzdan ücretsiz yararlanıyor.

Spor İşleri Müdürlüğü, her yıl olduğu gibi çocuklara yüzme eğitimi verecek. Geniş katılımın olduğu yüzme kursuna bu yıl 700 öğrenci müracaat etti. Hafta içi başlayan eğitimlere 5-15 yaş arasındaki çocuklar katılabiliyor. Bugüne kadar yaz spor okullarında yüzme kursuyla binlerce çocuğa yüzme öğreten Bayraklı Belediyesinde yeni sezonu coşkuyla karşılayan çocuklar, sıcak havalarda havuz keyfi yaparak, hem yeni arkadaşlıklar ediniyor hem de hoşça vakit geçiriyor. Çocuklar salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri olmak üzere haftada iki gün bir saat olarak eğitime katılıyor.

Engellilere ücretsiz

Engelli vatandaşlar Bayraklı Belediyesi yüzme havuzundan ücretsiz faydalanabiliyor. Bu kapsamda cumartesi ve pazar günleri 08.30-10.30 saatleri engellilere tahsis edildi. Kadınlar cumartesi günleri 10.30-17.30, aileler ise pazar günü 10.30-17.30 saatleri arasında havuzdan yararlanabilecek. Kurs için kayıtlar Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünde devam ediyor. Kayıt için yüzebilir onaylı sağlık raporu, kimlik fotokopisi ve iki adet fotoğraf istenirken, detaylı bilgiye 0232 371 23 00 telefon numarasından ulaşılabiliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA