Okullar kapandı, çocuklar evden eğitime başladı Okullar kapandı, çocuklar evden eğitime başladı Koronavirüs tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan uzaktan eğitim programı kapsamında Kırşehir'de Akaröz ailesi çocukları ile ekran başında ders başı yaptı.

Okullar kapandı, çocuklar evden eğitime başladı

Uzaktan eğitim başladı, Kırşehir'de çocuklar aileleri ile ekran başına geçti

KIRŞEHİR - Koronavirüs tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan uzaktan eğitim programı kapsamında Kırşehir'de Akaröz ailesi çocukları ile ekran başında ders başı yaptı.

Televizyon ve İnternet üzerinden takip edilen programlar ebeveyn tarafından hazırlanırken çocuklar ise ilk güne okul formaları ile başladı.

Kırşehir'de, Ahi Evran Mahallesinde ikamet eden Abdurrahman Akaröz ve Meral Akaröz'ün çocukları Eylül, ekran başında okul forması ile ders takibi yaptı.

Okulunu özlediğini ama evde de okul ortamı oluşturduğunu anlatan Eylül, "Evdeyim ama okulda gibiyim. Okul üniformamı giydim. Tek fark anne ve babam yanımda"dedi.

Öğretmenlerini özlediğini belirten Eylül, açıklamasında; "Öğretmen ve arkadaşlarımı özledim. Evde olmakta iyi koronavirüsten korunmak için evde kalmalıyız. Arkadaşlarımla ise görüntülü konuşuyorum. Onlarda evlerinde öğretmenlerim ise sürekli bizleri telefonla arayarak kontrol ediyor. Bize neler yapmamız gerektiğini anlatıyorlar"diye konuştu.

Çocukların uzaktan eğitim programı destekçisi anneleri

Evde çocuklarına öğretmenlerinin verdiği talimatları uygulayan annelerde çocukları derslerinde iken onları takip ederek eğitim aşamalarını dakika dakika kontrol ediyor. Evde çocuğu ile uzaktan eğitim programını takip eden Meral Akaröz, eğitimin ilk gününü şöyle anlattı;

"Oyun oynayıp kitap okuyor. Bu sabah kahvaltısını yaptıktan sonra okul formasını giydi ve heyecanla derslerine adapte olmaya başladı. Konu tekrarı yaparak sabah derslerini dinledi. Evdeyiz ve EBA eğitimleri başladı. Öğretmenlerimizin desteği yüksek. Evde ise ev temizliğine dikkat ediyoruz. Çocuğumuz sıkılmasın diye de arkadaşları ile görüntülü konuşmalar yapılıyor."

Uzaktan eğitim Uşak'ta da hayata geçti

Uzaktan eğitim alan öğrenciler, süreçten memnun

UŞAK - Korona virüs salgını nedeniyle 1 haftalık aranın ardından Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan uzaktan eğitim programı Uşak'ta uygulamaya geçti. Evde eğitim gören ortaokul öğrencisi, programın derslerin aksamaması açısından faydalı olduğunu dile getirdi.

Korona virüs (Kovid-19) nedeniyle yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı üzerinden uzaktan eğitim başladı. Tüm yurtta olduğu gibi öğrenciler evlerindeki televizyonlardan ve internet üzerinden eğitimlerini almaya başladı. Bu kapsamda Uşak'ta yaşayan 7.sınıf öğrencisi Sude Kaçar, sabahın erken saatlerinde televizyonun karşısına geçerek derslerini dinledi. Aynı zamanda notlarını da tutan Kaçar, eğitimin faydalı olduğunu dile getirdi.

"Çok faydalı oldu"

Virüs salgını sürecinin en kısa zamanda sona ermesini ve okula gitmek istediğini dile getiren Sude Kaçar, "Bizim için çok faydalı oldu. En azından kaçırıp unutmak gibi bir problemimiz vardı. Ama böyle hem konu tekrarı yapmış oluyoruz, hem görülen dersleri tekrar görmüş, anlamadığımız yerleri de tekrardan anlamış oluyoruz. Aynı zamanda not alıyorum. Tabi yüz yüze eğitim almaktan, okulda öğrenmekten daha faydalı değil ama en azından bizim için tekrar oluyor" dedi.

"Unutmaktan ve hiç bilmemekten daha iyidir"

Uzaktan eğitim sürecine olumlu baktığını kaydeden anne Atike Kaçar, "Çok olumlu oldu. Çünkü çocuklar okula gidemediği sürece tekrar yapamayacaklardı. En azından tekrar amaçlı yapılmış oldu. 20 dakikalık bir ders programları var ama, yine de en azından ders görmüş oluyorlar. Unutmaktan ve hiç bilmemekten daha iyidir. Bu konuda Milli Eğitim Bakan'ına teşekkür ederiz. Bu eğitim süreci çok iyi ama yine de en kısa zamanda virüs olayının çözülmesini ve çocukların okula gitmesini istiyoruz. Yüz yüze eğitim almaları daha iyi" diye konuştu.

Evde kalan miniklerden "dışarı çıkmayın" uyarısı

TOKAT - Türkiye'de korona virüs tedbirleri kapsamında okulları kapatılması nedeniyle eğitimlerine evlerinde devam eden minikler 'dışarı çıkmayın' uyarısında bulundu.

Yurt genelinde olduğu gibi Tokat'ta da korona virüs tedbirleri kapsamında okulların tadil edilmesi nedeniyle günlerini evlerinde geçiren öğrenciler "Evimizde okuyoruz, yazıyoruz, koronadan korkmuyoruz korunuyoruz" afişleri ile dikkat çekti. 1 haftalık aranın ardından okul kıyafetlerini giyerek Eğitim Bilişim Ağı üzerinden "uzaktan eğitim" almaya başlayan öğrenciler büyüklerine mesaj vermeyi de ihmal etmedi. 7 yaşındaki Tusem Tunçkılıç, dede ve ninelerine dışarı çıkmayın uyarısında bulunarak, "Herkese buradan sesleniyorum. Korona virüsü olduğu için dışarı çıkmayınız. Dışarı çıkarsanız sevdiklerinize de bulaşabilir" dedi. Nazlı Melek Yüksekkaya ise virüslerin olmadığı bir dünya istediğini, öğretmen ve arkadaşlarını özlediğini söyledi. Duru Beyzanur İçmez'de virüsün çocukları hasta etmediğini televizyondan öğrendiğini belirterek, "Virüs bana gelmiyor diye sokaklara çıkamayız. İnşallah korona virüsü salgını biter" diye konuştu. Minik öğrencilerden Yağmur Evrenlioğlu, Selimhan Aşık ile Zeynep Duru Bıçakçı da okulların açılmasını dört gözle beklediklerini, evde günlerini kitap okuyup ders çalışarak geçirdiklerini söylediler.

Kaynak: İHA