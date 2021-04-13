Okullar kapanacak mı? Ramazan ayında yüz yüze eğitime ara verilecek mi?

Devam eden yüz yüze eğitime, artan koronavirüs vaka sayıları erken ara tatil getirebilir. Okullar kapanacak mı? Ramazan ayında yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Hangi illerde yüz yüze eğitime ara verilecek?

Devam eden yüz yüze eğitime, artan koronavirüs vaka sayıları ara verilebilir. Okullar kapanacak mı? Ramazan ayında yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Hangi illerde yüz yüze eğitime ara verilecek?

OKULLAR KAPANACAK MI?

MEB'in açıklamasında "Yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamalar, daha önce açıklamış olduğumuz kriterler doğrultusunda valiliklerimizin koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edecek" denildi. Açıklamanın tamamı şu şekilde:* Eğitimde 'yerinde karar' uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir." ifadelerine yer verildi. Ramazan boyunca artan vakalar sebebiyle kısıtlamalar geri gelebilir. Bugün yapılacak Kabine Toplantısı sonrası yüz yüze eğitim ile bilgiler verilecek.

DAHA ÖNCE ALINAN KARARLAR NELER?

Düşük ve orta riskli illerde;

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün,

Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

Lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacaktır.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde;

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacaktır.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır.

Tüm okul kademeleri ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime 2 Mart Salı gününden itibaren başlanacaktır.

Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.

Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir.