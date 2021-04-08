Okullar kapanacak mı? Okullar ne zaman kapanacak, kapanıyor mu? İşte, uzaktan eğitime geçen iller

Bakan Selçuk'un açıklamaları sonrası "Okullar kapanacak mı? Okullar ne zaman kapanacak, kapanıyor mu?" soruları gündeme geldi. Kabine Toplantısı ile kademeli başlayan yüz yüze eğitim sonrası bir çok ilde vaka sayılarının artmasından dolayı yüz yüze eğitime ara verildi. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararlaştırıldı. İstanbul için ise henüz açıklama gelmedi. Okullar kapanacak mı, ne zaman kapanacak?

Okulların kapatılacağı iller veli ve öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Artan koronavirüs vaka sayılarının ardından pek çok ilden peş peşe açıklama geldi. İl Milli Eğitim Müdürlükler ve Valilikler tarafından yapılan duyuruya göre Ankara, Erzurum, Eskişehir, Yalova, Kastamonu ve Manisa'nın da yer aldığı bazı illerde yüz yüze eğitime ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk ise "Okullarla ilgili takibimiz sürecek, değerlendirmelerimiz daimi olarak sürüyor." dedi. Okulların yeniden kapanmasının ardından koronavirüs vaka sayılarının artışa geçtiği İstanbul'a gözler çevrildi. İşte, milyonların merak ettiği hangi illerde okullar kapatıldı? sorusunun yanıtı ve yüz yüze eğitimde son durum.

OKULLAR KAPANACAK MI?

Vaka sayılarının artmasından dolayı bir çok il yüz yüze eğitime ara verdi. Ancak İstanbul, İzmir, Bursa gibi iller için durum belli olmadı.

Yüz yüze eğitime ara verilen iller tek tek açıklandı. Uzaktan eğitim kararı milli eğitim il müdürlükleri ve valiliklerin sosyal medya hesapları üzerinden açıklanıyor.

HANGİ İLLERDE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ?

ANKARA

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kurul, dün Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplandı. Salgın süreciyle ilgili gelinen aşamada Ankara'da özellikle son bir hafta içerisinde ve genç nüfustaki COVID-19 vaka sayılarındaki yükselişin eğitim ve öğretimde bir takım ek tedbirler alınmasını gerekli kıldığı belirtildi. 5 Nisan itibarıyla Ankara geneli için şu kararlar alındı:

*Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.

*Birleştirilmiş sınıflı okullarda ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşimyerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.

*Destekleme ve yetiştirme kurslarında, yüz yüze eğitime devam edilecek.

*İlkokullarda eğitim 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde devam edecek.

*Ortaokullarda 5,6,7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.

*Ortaokul 8.sınıflar haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam edecek.

*Lise hazırlık, 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.

*12. sınıflar seyreltilmiş gruplar hâlinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitime devam edecek.

* Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıfları tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecek.

*Okullardaki sınav uygulamaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanantakvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.

ERZURUM

Erzurum İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında olağanüstü toplantıda, 1Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ile kontrollü normalleşme dönemi olarak adlandırılan, illerin belirlenmiş kriterler doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 gruba ayrıldığı ve il bazlı tedbirlerin de bu risk gruplarına göre belirlendiği bir sürece girildiği hatırlatıldı.

Erzurum'da salgının seyrine değinilen açıklamada, vaka sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan tedbirlerin salgınla mücadeledeki etkililiği gibi hususlar çerçevesinde sürekli olarak gözlendiği ve değerlendirmeler yapılarak tedbirler alındığı anlatıldı. Gelinen aşamada kentte özellikle son bir haftada genç nüfustaki COVID-19 vaka sayılarındaki yükseliş, eğitim ve öğretimde bir takım ek tedbirler alınmasının gerekli kılındığı bildirildi.

ALINAN KARARLAR ŞÖYLE AÇIKLANDI:

- Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek

- Birleştirilmiş sınıflı okullarda, kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.

- 8 ve 12'nci sınıflar ile mezunlara yönelik destekleme ve yetiştirme kurslarının salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze eğitime devam edecek, bu kurslarda görevli yönetici, öğretmen ve öğrencilerin hafta sonu kısıtlamalardan muaf tutulacak.

- İlkokullarda eğitimin 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim düzeninde devam edecek.

- Ortaokullarda 5, 6, 7'nci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.

- Ortaokul 8'inci sınıflarda haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam edilecek.

- Lise hazırlık, 9, 10, 11'inci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.

- 12. sınıfların seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16 ila 24 saat olarak yüz yüze eğitime devam edecek.

- Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıfları tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecek.

- Okullardaki sınav uygulamaları salgın tedbirleri çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.

- Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı yapılacak.

Açıklamada, mülki idare amirlikleri ve ilgili kurumların uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için tedbir alacağına dikkat çekildi

İNEBOLU

Kastamonu'nun İnebolu İlçesi'nde CDVID-19 tedbirleri kapsamında 5, 6 ve 7'nci sınıflarda uzaktan eğime geçilmesine karar verildi. Kaymakam Selçuk Yosunkaya başkanlığında yapılan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, ilçe merkezindeki 5, 6 ve 7. sınıflarda yüz yüze eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlçe genelinde müdürlüğümüze bağlı okullarda öğretmen, öğrenci ve diğer personelde Kovid-19 vakalarında artış nedeniyle 7 Nisan'dan itibaren merkez ortaokullar ile imam hatip ortaokulunda uzaktan eğitime geçilmiştir." ifadesine yer verildi. İnebolu'da daha önce de 9, 10 ve 11'inci sınıflarda yüz yüze eğitime ara verilmesi kararlaştırılmıştı.

ESKİŞEHİR

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, COVID-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında eğitim kurumlarının 8 ve 12. sınıfları haricinde uzaktan eğitime geçilmesi kararını aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Eskişehir'de vaka sayısı artışının önlenmesi amacıyla özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları ve okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm eğitim kurumlarının 8. ve 12. sınıfları hariç uzaktan eğitime geçilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, park, bahçe, tematik park, mesire alanları gibi yoğunluk oluşturan alanlara girişler ile restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya, çay bahçeleri gibi yeme-içme yerlerinde gün, nişan, doğum günü gibi sosyal mesafeyi azaltıcı etkinliklerin kısıtlanmasına, izin verilmeyen etkinliklerin denetim ekiplerince yoğun olarak denetlenmesi kararlaştırıldığı kaydedildi.

KARABÜK VE SAKARYA

Karabük ve Sakarya'da COVID-19 vakası görülen 3 okulda eğitime ara verildi. Karabük ve Sakarya'da iki özel eğitim uygulama okulu ile bir ilkokulda, COVID-19 vakalarının görülmesi üzerine uzaktan eğitime geçildi.

Karabük Valiliği tarafından Mehmet Mescier Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Karabük Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun bazı personellerinde COVID-19 tespit edildiği ve temaslı sayısının fazla olduğu belirtildi.

Mehmet Mescier Özel Eğitim Uygulama Okulu 5 Nisan, Karabük Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun da 7 Nisan itibariyle 10 gün süreyle uzaktan eğitime geçti.

KASTAMONU

Kastamonu'nun Küre ilçesinde COVID-19 tedbirleri kapsamında 6 okulda eğitim öğretimin uzaktan yapılması kararı alındı.

Kaymakam Furkan Berber başkanlığında yapılan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, bazı okullarda öğrenci ve öğretmenlerde temaslı ve pozitif vakalar bulunması değerlendirildi. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle Küre Anaokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Yatılı Bölge Ortaokulu, Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Çaybükü Yayla İlkokulu'nda eğitim öğretimin 14 Nisan'a kadar uzaktan devam etmesi kararlaştırıldı.

YALOVA

Yalova'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda 7 Nisan'dan itibaren tam zamanlı uzaktan eğitime geçildi. Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Muammer Erol başkanlığında COVID-19 tedbirleri kapsamında Eğitim Uygulamaları gündemi ile toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda yarından itibaren tam zamanlı uzaktan eğitime geçileceği belirtildi.

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, "COVID-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu risk yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler Sağlık Bakanlığı ve COVID-19 Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçilmelidir. Bu kapsamda ilimizde vaka sayısı artışının önlenmesi amacıyla aşağıda yer alan tüm resmi ve özel eğitim kurumlarının, özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları, sınıfları ve okul öncesi eğitim kurumları ile 8 ve 12. Sınıflar hariç resmi özel tüm okulların 1, 2, 3 ve 4 sınıflarının 7 Nisan tarihinden itibaren uzaktan eğitime geçilmesine oy birliği ile karar verildi" denildi.

MANİSA

Manisa'da, COVID-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle okulların bazı sınıflarında yüz yüze eğitime ara verilip, uzaktan eğitime geçildi.

Manisa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında toplandı. Kurul, toplantıda, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, COVID-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar aldı. Valilik'ten yapılan açıklamada

"29 Mart 2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda, yeni bir karar alınıncaya kadar risk grubu yüksek olarak belirlenen ilimizde; gelinen aşamada tüm ülkede ve ilimizde özellikle son bir hafta içerisinde COVID-19 salgınının seyri, vaka sayılarında yaşanan değişiklikler çerçevesinde değerlendirmeler yapılmış olup, eğitim ve öğretimde bir takım ek tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyuldu" denildi. Bu bağlamda 7 Nisan itibariyle geçerli olmak üzere Manisa genelinde, alınan okullardaki alınan tedbirlerle ilgili kararlar açıklamada şöyle sıralandı:

"Okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim okullarında ve özel eğitim sınıflarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek. Birleştirilmiş sınıflı okullarda, köy gibi seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitim sürecek. İlkokullarda eğitim seyreltilmiş sınıflarda 2 gün okulda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde olacak. Ortaokullarda 5, 6 ve 7'inci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek. Ortaokul 8'inci sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitime devam edilecek. Lise hazırlık, 9,10 ve 11'inci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitim uygulanacak. 7 ve 12'inci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak. Destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze eğitime aynı şekilde devam edecek. Okullardaki sınavlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda seyreltilmiş sınıflarda gerçekleştirilecek" denildi.