Okullar kapanacak mı? Okullar ne zaman kapanacak? İşte 2021 MEB açıklaması

Koronavirüsle mücadelede yeni normalleşme kararlarının değerlendirildiği Kabine Toplantısı ile beraber eğitim öğretim takvimi gündeme geldi. 5. 6. 7. sınıflar ve 9. 10. ve 11. sınıfların durumu diğer illerde veli ve öğrencilerin merak ettiği konulardan oldu. Okulların açılmadığı illerde, 'okullar ne zaman açılacak?' sorusu gündeme gelirken, eğitimin sürdüğü illerde ise, 'okullar kapanacak mı' soruları aratılmaya başladı. Okullar kapanacak mı? Okullar ne zaman kapanacak? İşte 2021 MEB açıklaması

Okulların ne zaman kapanacağı, yüz yüze eğitimde illere göre veli ve öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Kabine Toplantısı'nda 2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanacağı bildirilmişti. Kırmızı ve turuncu illerde ise ortaokul 5,6,7 sınıfların uzaktan eğitime devam edeceği kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada daha önce alınan kararların uygulanmaya devam edeceğini bildirdi.

OKULLAR KAPANACAK MI?

Okulların uzaktan eğitime devam ettiği illerde henüz yeni bir gelişme yaşanmadı. 15 Mart'ta yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Artış hastane yatış oranına sınırlı yansıdı. Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. " ifadesini kullandı.

Öte yandan 2021 yılı eğitim öğretim takvimi de belli oldu. Buna göre takvim şöyle olacak;

HANGİ İLLERDE OKULLAR AÇILACAK?

Çok yüksek riskli illerin dışında; düşük, orta ve yüksek riskli illerde kademeli yüz yüze eğitime başlanmıştı. İllerin vaka sayısına göre belirlenen risk haritasına dayanarak okulların durumu değişebilecek. Ancak henüz okulların açılacağı illere ilişkin detay paylaşılmadı. Yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Mart Kabine toplantısı sonrası, '''Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme kararı aldık.'' dedi.

EĞİTİM TAKVİMİ

* 31 Ağustos: Okullar yüz yüze eğitime başladı.

* 16-20 Kasım: Birinci dönem ara tatili.

* 25 Ocak-12 Şubat: Sömestr tatili. (Nisandaki ara tatil eklenerek, süre uzatıldı)

* 2 Mart: İkinci dönem yüz yüze eğitim başladı. Bazı illerde sadece anaokulları ve ilkokullar riskli olmayan şehirlerde ise ortaokul ve liseler açıldı.

* 8 Mart: Liselerde yüz yüze sınavlar başladı.

* 6 Haziran: Liselere Geçiş Sınavı.

* 26 Haziran: Temel Yeterlilik Testi (TYT).

* 27 Haziran: Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT).

* 2 Temmuz: Okulların kapanış tarihi.

* 2 Temmuz-31 Ağustos: Gönüllü okul.

1 MART'TA ALINAN KARARLAR NELERDİ?

1 Mart tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası yüz yüze eğitimin detayları belli olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yerinde karar ile yüz yüze eğitime dair detaylı bir açıklama yapıldı.

Açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanılmıştır.

Bu kapsamda, 2 Mart Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim başlanılacaktır.

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir.

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün,

Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün

Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün, sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacaktır.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır.

Tüm okul kademeleri ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime 2 Mart Salı gününden itibaren başlanacaktır.

Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitimin başlayacağı illeri ve sınavların yapılıp yapılmayacağını şöyle açıklamıştı:

"Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacak. Düşük ve orta riskli şehirlerde eğitim, öğretime başlanacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde sadece liselerde yüz yüze sınavlarda yapılacak." Buna göre İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde okul öncesi, ilkokullar ve 8 ile 12'nci sınıflarda bugün yüz yüze eğitim başlayacak. Bunlara ilave olarak, düşük ve orta riskli illerde, ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de okullar açılacak. Ancak yüksek ve çok yüksek illerde genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.