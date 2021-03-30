Okullar kapanacak mı? Okullar kapandı mı? Son dakika okullar açıklamaları

"Okullar kapanacak mı ile okullar kapandı mı" soruları yayınlanan risk haritası sonrasında velilerin merak ettiği konuların başında geliyor. Okullar ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Okulların tekrar tatil olması bekleniyor. Kademeli olarak başlatılan okullarda yüz yüze eğitimin durumu için MEB'ten açıklama geldi. MEB, kırmızı renkli illerdeki okullarda eğitimin daha önce açıklanmış olan kriterlere göre devam edeceğini duyurdu.

Okullar kapanacak mı? Okullar kapandı mı? Kırmızı renkli illerde eğitim öğretim takvimi veli ve öğrenciler tarafından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yeni koronavirüs tedbirlerini duyururken, illere göre risk haritası da yayınlandı. 58 il çok yüksek riskli 'kırmızı' kategoriye dönerken, Türkiye'de düşük riskli tek ilk (mavi) Şırnak oldu. Kritik toplantı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerinin yerinde karar uygulaması kapsamında il bazlı alınacak kararlar ile devam edeceğini duyurdu. Buna göre eğitim öğretim takvimi değişmedi. İşteson dakika okullar açıklamaları

OKULLAR KAPANACAK MI?

MEB'in açıklamasında "Yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamalar, daha önce açıklamış olduğumuz kriterler doğrultusunda valiliklerimizin koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edecek" denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

* Eğitimde 'yerinde karar' uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir.

KIRMIZI RENKLİ İLLERDE OKULLAR AÇIK OLACAK MI?

* Bu kapsamda tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir.

* Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır.

* Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecektir.

* Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.

* 8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dâhil devam edilecektir.

* Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecektir.

* Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir.

EĞİTİM TAKVİMİ TAKVİMİ

Buna göre daha önce alınan kararların devam etmesi bekleniyor. Öte yandan 2021 yılı eğitim öğretim takvimi de belli oldu. Buna göre takvim şöyle olacak;

* 31 Ağustos: Okullar yüz yüze eğitime başladı.

* 16-20 Kasım: Birinci dönem ara tatili.

* 25 Ocak-12 Şubat: Sömestr tatili. (Nisandaki ara tatil eklenerek, süre uzatıldı)

* 2 Mart: İkinci dönem yüz yüze eğitim başladı. Bazı illerde sadece anaokulları ve ilkokullar riskli olmayan şehirlerde ise ortaokul ve liseler açıldı.

* 8 Mart: Liselerde yüz yüze sınavlar başladı.

* 6 Haziran: Liselere Geçiş Sınavı.

* 26 Haziran: Temel Yeterlilik Testi (TYT).

* 27 Haziran: Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT).

* 2 Temmuz: Okulların kapanış tarihi.

* 2 Temmuz-31 Ağustos: Gönüllü okul.

1 MART'TA ALINAN KARARLAR NELERDİ?

1 Mart tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası yüz yüze eğitimin detayları belli olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yerinde karar ile yüz yüze eğitime dair detaylı bir açıklama yapıldı.

Açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanılmıştır.

Bu kapsamda, 2 Mart Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim başlanılacaktır.

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir.

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün,

Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün

Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacaktır.Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır.

Tüm okul kademeleri ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime 2 Mart Salı gününden itibaren başlanacaktır.

Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.