Okullar kapanacak mı? Liseler, Üniversiteler kapanacak mı? Öğretmenlerin aşılanma oranı ne durumda? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona verilerine ilişkin "Ortalama aktif vakamız 400 bin civarında. 4'te 1'i 0-17 yaş grubunda yani yüzde 25'i. Daha önce yüzde 10-11 oranındaydı ama bu vaka sayılarındaki artış hastane yatışına yüzde 10 oranında yansıdı. Yoğun bakım ve entübe sayılarına yansımadı." ifadelerini kullandı. Fahrettin Koca, yeni kısıtlama iddiaları ile ilgili olarak okulların durumu ile ilgili de açıklama yaptı! Okullar kapanacak mı? Liseler, Üniversiteler kapanacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte detaylar… Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

OKULLAR KAPANACAK MI?

Okulların 3 hafta açık kalmasıyla 0-17 yaş arasındaki vaka sayısının 1 kat daha arttığını belirten Bakan Koca, "Yani ortalama aktif vakamız 400 bin civarında, 400 bin diyelim. 4'te 1'i 0-17 yaş grubunda yani yüzde 25'i. Daha önce yüzde 10-11 oranındaydı ama bu vaka sayılarındaki artış, hastane yatışına yüzde 10 oranında yansıdı. Yoğun bakım ve entübe sayılarına yansımadı. Tedirgin olunacak bir durum yok. Bu vaka artışı hastane yükünün artışına sebep olmuyor veya yoğun bakım ve entübe sayılarını değiştirmedi. Yakın takip ediyoruz. Bu 3 haftalık sonuç. Önümüzdeki dönemde bir değişiklik olursa zaten söylemiş olacağız. Bu anlamda tedirgin olunabilecek bir durumun olmadığını, okulları bu yıl her halükarda açık tutacağımızı söylemiştim. En son kapanan değil asla kapanmayan. Bilim Kurulu olarak Sağlık Bakanlığı olarak ikili ve hafta sonu eğitim dahil olmak üzere bütün alternatiflerin denenerek okulların açık kalmasını, sadece Milli Eğitim değil üniversiteler için de bunu düşünüyoruz" diye konuştu. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Bakan Koca, bir soru üzerine alışveriş merkezlerini de okulları da kapatmayacaklarını kaydederek, "Artık aşı var. Elimizde bir güç var. O da aşı. Elimizde yeterince aşımız var. Yerli aşımız da önümüzdeki aylarda devreye girmiş olur. Dolayısıyla bizim aşı gibi bir gücümüz olduğunda toplumsal bağışıklığın elde edilmesi temel hedefimiz. Bunun için AVM'lerin kapanması ya da yeni dönemde kapanmalarını gündeme almak istemiyoruz. Yeni dönemde kişisel tedbirlerin devreye girdiği, kişisel güvenlik çemberinin daha çok önemsendiği ve aşılamayı ön planda hedeflediğimiz bir dönem olarak görüyoruz." dedi

LİSELER VE ÜNİVERSİTELER KAPANACAK MI?

"Yeni dönemde kısıtlamaları gündemimize almak istemiyoruz. Okullar ve yükseköğrenim de dahil olmak üzere asla kapanmayacak olan kurumlar olacak" dedi.

ÖĞRETMENLERİN AŞILANMA ORANI NE DURUMDA?

Öğretmenlerin her geçen gün aşılanma oranlarının yükseldiğini kaydeden Koca, "Öğretmenlerin yüzde 92'sinin en az 1 doz, yüzde 82'sinin iki doz aşısı yapıldı. Orada aşılanma oranı da giderek arttı. Öğretmenlerin aktif vakalar içinde oranı yüzde 3'lerde. 400 bin olduğunu düşünün, 12 bin gibi" diye konuştu.

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