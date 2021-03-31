Okullar kapanacak mı, kapandı mı? Son dakika okullar ne zaman kapanacak 2021?

Türkiye'de corona virüs vakalarındaki artış nedeniyle yeni tedbirler getirildi. Bu noktada "Okullar kapanacak mı, kapandı mı? Son dakika okullar ne zaman kapanacak 2021? " soruları öğrenciler tarafından yanıt arıyor. Hafta sonu yasaklarının geri gelmesi ve salgına yönelik düzenlenen tedbirler akıllara "Okullar kapanacak mı?" sorusunu getirdi. Peki okullarda yüz yüze eğitimde son durum ne?

Okullar kapanacak mı, kapandı mı?Türkiye'de kısa süre önce başlayan kontrollü normalleşme süreci, Covid-19 vaka sayılarında önemli derecede artışa neden oldu. Corona virüs vakalarının artışa geçtiği bölgelerde hafta sonu yasakları yeniden düzenlendi. İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda 81 il valiliğine "Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi" konulu genelge gönderdi. Daha önceki genelgelerle risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlendi.

OKULLAR KAPANACAK MI?

Kabine Toplantısı'nda eğitim öğretim kapsamında herhangi bir karar çıkmadı ancak toplantı sonrası MEB konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir. Bu kapsamda; tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12'inci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir. Ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır" denildi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıflarının ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edeceği bildirilen açıklamanın devamında, "Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir. 8 ve 12'nci sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir. Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

ÇORUM'DA YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA

Çorum'da yüz yüze eğitime ara verildi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklama kapsamında ilave tedbirler alındığını, bazı kararların da hıfzıssıhha meclislerine bırakıldığını söyledi.

"VALİLİKLER FARKLI KARAR ALMADIKÇA YÜZ YÜZE EĞİTİM SÜRECEK"

MEB, valiliklerin, il hıfzıssıhha kurulları ile farklı bir karar almadığı müddetçe okulların mevcut durumlarını koruyarak, yüz yüze eğitime devam edeceklerini bildirdi.

Bakanlıktan, konuya ilişkin sorular üzerine yapılan açıklamada, "Valilikler, il hıfzıssıhha kurullarıyla farklı bir karar almadıkça okullar, mevcut durumlarını koruyarak, yüz yüze eğitime devam edecekler" bilgisi paylaşıldı.

Buna göre, bugün açıklanan Türkiye Covid-19 risk haritasında risk kategorisi değişen iller, gerekli önlemleri alarak, bir önceki haritadaki şekliyle yüz yüze eğitimi sürdürebilecek.

KIRMIZI RENKLİ İLLERDE OKULLAR AÇIK OLACAK MI?

* Bu kapsamda tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir.

* Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır.

* Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecektir.

* Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.

* 8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dâhil devam edilecektir.

* Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecektir.

* Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir.

DAHA ÖNCE ALINAN KARARLAR NELER?

Düşük ve orta riskli illerde;

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün,

Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

Lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacaktır.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde;

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacaktır.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır.

Tüm okul kademeleri ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime 2 Mart Salı gününden itibaren başlanacaktır.

Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.

Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir.