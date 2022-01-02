Okullar kapanacak mı? İkinci dönem okullar uzaktan eğitime mi geçecek? Yüz yüze eğitime ara mı verilecek? Online eğitime mi geçilecek? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Okullar kapanacak mı? İkinci dönem okullar uzaktan eğitime mi geçecek? Yüz yüze eğitime ara mı verilecek? Online eğitime mi geçilecek?

Okullar kapanacak mı? İkinci dönem okullar uzaktan eğitime mi geçecek? Yüz yüze eğitime ara mı verilecek? Online eğitime mi geçilecek?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Koronavirüs vaka sayısı 40 bine dayandı. Öğretmen, öğrenci ve velileri tedirginlik sardı. Aratan vakalar yüz yüze eğitime ara verilecek mi sorusunu akıllara getirdi. Konuyla ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki Okullar kapanacak mı? İkinci dönem okullar uzaktan eğitime mi geçecek? Yüz yüze eğitime ara mı verilecek? Online eğitime mi geçilecek?

Okullar kapanacak mı? Uzaktan eğitime geçilecek mi? sorusu artan vakalar sonrası en çok araştırılan konular arasında. Eylül'de koronavirüs salgını nedeniyle 1,5 yıllık aranın ardından yeniden yüz yüze eğitim başlamıştı. Omicron kaynaklı vakalardaki artış nedeniyle yeniden uzaktan eğitime geçilip geçilmeyeceği merak ediliyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.Peki Okullar kapanacak mı? İkinci dönem okullar uzaktan eğitime mi geçecek? Yüz yüze eğitime ara mı verilecek? Online eğitime mi geçilecek? detaylar haberimizde.

OKULLAR KAPANACAK MI? UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Okullar kapanacak mı? Uzaktan eğitime geçilecek mi? sorusuna yanıt verdi. Bakan Özer konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi : Geliştirdiğimiz sistemde sınıf bazlı süreci yönettik, vaka ve yakın temasları takip ederek sadece sınıf düzeyinde yüz yüze eğitime 10 gün ara verdik. Şu ana kadar süreç gayet başarılı devam etti. Yaklaşık 4 aydan beri kesintisiz haftada 5 gün eğitime devam edebildik. Bu süreçte okullarda kapatılan sınıf sayısı toplamda yüzde 1'in çok altında seyretti. Bugün sadece 1524 sınıfımızda yüz yüze eğitime ara verildi. 850 bin sınıfımızın olduğu göz önüne alındığında bu rakam oldukça düşük. En az bir doz aşı olan öğretmen oranımız yüzde 93, en az iki doz aşı olan öğretmen oranımız ise yüzde 89.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada şuan uzaktan eğitim için bir gündemin olmadığını aktardı. Ancak ilerleyen süreçte uzaktan eğitim kararı düşünülebilir.

Vakalar 35 binin üzerine çıktı, öğrenciler sosyal medya üzerinden isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin

Vakalar 35 binin üzerine çıktı, öğrenciler sosyal medya üzerinden isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin

 Sağlık Bakanı Koca: 10 gün içinde üç vakadan birinin Omicron olması sürpriz görünmüyor

Sağlık Bakanı Koca: 10 gün içinde üç vakadan birinin Omicron olması sürpriz görünmüyor

 Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'un Omicron varyantıyla ilgili son durumu değerlendirdi Açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'un Omicron varyantıyla ilgili son durumu değerlendirdi Açıklaması

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title