Okullar kapanacak mı? Uzaktan eğitime geçilecek mi? sorusu artan vakalar sonrası en çok araştırılan konular arasında. Eylül'de koronavirüs salgını nedeniyle 1,5 yıllık aranın ardından yeniden yüz yüze eğitim başlamıştı. Omicron kaynaklı vakalardaki artış nedeniyle yeniden uzaktan eğitime geçilip geçilmeyeceği merak ediliyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.Peki Okullar kapanacak mı? İkinci dönem okullar uzaktan eğitime mi geçecek? Yüz yüze eğitime ara mı verilecek? Online eğitime mi geçilecek? detaylar haberimizde.

OKULLAR KAPANACAK MI? UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Okullar kapanacak mı? Uzaktan eğitime geçilecek mi? sorusuna yanıt verdi. Bakan Özer konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi : Geliştirdiğimiz sistemde sınıf bazlı süreci yönettik, vaka ve yakın temasları takip ederek sadece sınıf düzeyinde yüz yüze eğitime 10 gün ara verdik. Şu ana kadar süreç gayet başarılı devam etti. Yaklaşık 4 aydan beri kesintisiz haftada 5 gün eğitime devam edebildik. Bu süreçte okullarda kapatılan sınıf sayısı toplamda yüzde 1'in çok altında seyretti. Bugün sadece 1524 sınıfımızda yüz yüze eğitime ara verildi. 850 bin sınıfımızın olduğu göz önüne alındığında bu rakam oldukça düşük. En az bir doz aşı olan öğretmen oranımız yüzde 93, en az iki doz aşı olan öğretmen oranımız ise yüzde 89.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada şuan uzaktan eğitim için bir gündemin olmadığını aktardı. Ancak ilerleyen süreçte uzaktan eğitim kararı düşünülebilir.

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