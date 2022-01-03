Okullar kapanacak mı 2022? İlkokul ortaokullar kapanır mı? - Haberler
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Okullar kapanacak mı 2022? İlkokul ortaokullar kapanır mı?

Okullar kapanacak mı 2022? İlkokul ortaokullar kapanır mı?
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Ülkemizde günlük vaka sayılarının Omicron varyantıyla birlikte 40 binlere yaklaşması ve bazı üniversitelerin online eğitime geçmesi, okullardaki durumu gündeme getirmişti. Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okullar kapanacak mı 2022? İlkokul ortaokullar kapanır mı? sorularına yanıt verdi.

Okullar kapanacak mı 2022? sorusu, Kabine Toplantısı sonrası bir kez daha gündeme geldi. Ülkemizde ve dünyada artan koronavirüs vakaları nedeniyle eğitime uzaktan mı yüz yüze mi devam edileceği merak edilen konular arasında yer alıyor. İlkokul ortaokullar kapanır mı?Üniversiteler yüz yüze eğitime devam edecek mi?

OKULLAR KAPANACAK MI 2022?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 saat süren Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Konu başlıkları arasında bulunan okulların kapanmasına dair detay hakkında Erdoğan, "(Covid-19) Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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