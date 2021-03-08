Okullar kapanacak mı? 2021 okullar ne zaman kapanacak? İllerin risk durumu değişince okulların durumu da değişecek mi?

Kademeli normalleşme ile illerin risk grubuna göre normalleşme adımları atıldı. Yüksek riskli kategoride olan İstanbul'da yüz yüze eğitimler başladı. Çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride bulunan illerde ise yüz yüze eğitime bir süre daha uzaktan devam edilecek. Peki, Okullar kapanacak mı? 2021 okullar ne zaman kapanacak?

Kademeli normalleşme ile illerin risk grubuna göre normalleşme adımları atıldı. Yüksek riskli kategoride olan İstanbul'da yüz yüze eğitimler başladı. Peki İstanbul çok yüksek riskli olunca okullar kapanacak mı? İllerin risk durumu değişince okulların durumu da değişecek mi?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2020 - 2021 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okullar 18 HaziranCuma günü kapanacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan risk kategorisi değişen illerle ilgili flaş bir açıklama geldi. Risk kategorisi değişen illerde yüz yüze eğitim devam edecek mi? İstanbul çok yüksek riskli olunca okullar kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada "Şehirlerin renk durumuna göre okulların durumunda da değişkenlik olacak. Bu süreci sayın valilerimiz yürütüyor." dedi.

İstanbul'da yüz yüze eğitim ertelenecek mi?

İstanbul ve İzmir yüksek riskli kategoride (Turuncu) yer alıyor. İstanbul ve İzmir'de yüz yüze eğitim 8'inci ve 12'nci sınıflar hariç uzaktan devam edecek. Ankara ise orta riskli kategoride(sarı) yer alıyor.Ankara'da ise yüz yüze eğitim tüm sınıf kademelerinde açılacak. Ancak risk gurubunda oluşacak değişikliğe göre illerimizde yüz yüze eğitim yaygınlaşabilir ya da kesintiye uğrayabilir.

İstanbul'da yüz yüze eğitim şu an için ertelenmesi söz konusu değil. Ancak vaka sayılarında artış görülür ise bu ilin risk kategorisini yükseltir. Dolayısıyla ilerleyen zamanlarda yüz yüze eğitimin ertelenmesine neden olabilir.