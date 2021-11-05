Okullar kapanacak mı 2021? İlkokul ortaokullar kapanır mı?

Okullar kapanacak mı 2021? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Pandemi nedeniyle bir süre kapalı olan okullar, yeni döneme yüz yüze başlamıştı. Artan vaka oranları sonrası veli ve öğrenciler, ''okullar yeniden kapanacak mı?'' sorusunu yöneltmeye başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim konusunda son noktayı koydu. İşte, detaylar...

OKULLAR KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer canlı yayında açıkladı. Özer, '' Tüm dünyadaki gelişmelere bakınca, okulların açık tutulmasını ana hedef koyuyorlar. Okullar sadece öğrenme ortamları değil. Öğrencilerin akran eğitimi, spor etkinlikleri gibi bir sürü becerenin geliştiği yerler. Okulların kapalı kalması eğitimde fırsat eşitliğinin karşısında bir şey. Mevcut kuralları uygulayarak okulları açık tutabiliriz. Okulları kapalı tutma lüksümüz yok. Çünkü salgında eğitim telafi edilemez bir noktaya gidiyordu. Sistem kendini kapatana kadar okullar açık olacak. Şu an tüm sınıfları kapalı olan bir okulumuz yok.'' dedi.

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