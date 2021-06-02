Okullar kaç gün olacak? Okullar kapanacak mı 2021? Okullar ne zaman kapanacak?

CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu. Ardından "Okullar kaç gün olacak? Okullar kapanacak mı? Okullar ne zaman kapanacak?" Soruları gündeme geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle bazı kademeler hariç uzaktan eğitim gerçekleştiriliyordu. 7 Haziran'dan sonra okulların açılıp açılmayacağı merak konusu. Okullar ne zaman tatil olacak 2021? 7 Haziran okullar açılıyor mu? İşte detaylar...

Okulların ne zaman kapanacağı ile Ortaokul ve liselerin ne zaman açılacağı gündemde yer almaya devam ediyor. "7 Haziran okular iptal mi? Okullar ne zaman tatil olacak? " Soruları merak edilmeye başladı. CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, " Önümüzde 4 hafta var. Öğretmenlerimiz 2 gün dışında okula davet edip çalışma da yapabilirler." dedi. 7 Haziran okular iptal mi olacak? İşte detaylar...

OKULLAR KAÇ GÜN OLACAK?

MEB'den yapılan açıklamaya göre tedbirler doğrultusunda açılan okullarda, ortaokul öğrenciler haftada 2 gün olmak üzere yüz yüze eğitime gidecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak. İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak.

7 HAZİRAN OKULLAR İPTAL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Selçuk, corona virüsüyle mücadele tüm hızıyla sürerken, eğitimde normalleşmeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;

2 Temmuz'da kapanacak. Haftada 2 gün gidecek öğrenciler. Önümüzde 4 hafta var. Öğretmenlerimiz 2 gün dışında okula davet edip çalışma da yapabilirler. Sınıfın yarısını pazartesi-salı, diğer yarısını da çarşamba-perşembe çağırmak gibi genel bir eğilim var ama okullar bu günleri değiştirebilir.

Öğrencilerin %90'ı geliyor, devamlılık çok yüksek. İsteyen gelir, isteyen gelmeyebilir diyoruz. Sınıfın %80'i gelince sınıf çok kalabalık oluyor, mesafeyi ayarlayamıyoruz, bu yüzden 2 gün.

Bizim olağan açılışımız 7 Eylül'de salgın olmasa. Önümüzdeki sürece baktığımızda yazın okul açmamız çok kolay değil. Ağustosta, temmuzda okulları açıp eğitim-öğretim yapmak bizim için uygun değil. Öğretmenlerimizin de dinlenmesi lazım, çok yoruldular.

Köy okullarında ortamlarımız çok müsait fiziksel koşullar açısından. Bizim yaptığımız araştırmalar köy okullarında öğrencilerin akademik eksikliklerinin daha fazla olduğunu gösteriyor. 5 gün bunların eksiğini tamamlayarak gidelim ki dezavantaj yaşamasınlar.

Okullardaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olacak. Eğitimler, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Dolu dolu geçen bir yazın ardından başlayacak yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerin telafi ve destek çalışmalarının da yıl boyu sürdürüleceğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şunları söyledi:"1'den 2'ye geçen öğrencilerimiz için okuma yazma taraması başlatılacak. Bu taramalarımızın sonuçlarına göre de ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlayacağız. 3 ve 4. sınıfları ise İlkokullarda Yetiştirme Programı 'İYEP' uygulaması ile destekleyeceğiz. Ortaokul öğrencilerimizin de yeterlilik düzeyleri uluslararası kriterlere uygun bir şekilde değerlendirilecek ve onlara da öğrenme düzeylerine uygun çalışma planı verilecek. Liseler için kritik kazanımlar taraması hazırladık. Tespitler neticesinde özel programlar uygulayarak öğrencilerin lise eğitimlerini daha güçlü sürdürmelerini ve üniversiteye hazırlanmalarını hedefliyoruz. Elbette bu süreçler her okulun kendi ihtiyacına göre şekillenecek. Çünkü okullar ihtiyaçlarını en iyi şekilde bilirler."

Selçuk, UDEP çerçevesinde bakanlık, belediye ve sivil toplum kuruluşlarının da telafi eğitimi programına destek vereceğine değinerek, "telafidebendevarim.meb.gov.tr" isimli bir web sitesi hazırladıklarını duyurdu.

Sitede çocuklar, öğretmenler ve veliler için ayrı ayrı bölümler bulunduğunu aktaran Selçuk, "Gelecek hafta da ortaokul ve lise öğrencilerimizle kavuşacağız. Bilhassa bu son haftaların, mezun olacak öğrencilerimiz için, hayat boyunca unutamayacakları bu günleri okullarında hep birlikte geçirecek olmaları bizim için emin olun ayrı bir sevinç. Hepsine başarılar diliyor, gözlerinden ayrı ayrı öpüyorum." değerlendirmesinde bulundu.