Elazığ'da Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) işbirliğiyle yürütülen, "Okullar Hayat Olsun Projesi" kapsamında düzenlenen yaz okulları ile çocuklar geleceğe hazırlanıyor.

Öğrencilerin yaz tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek verimli şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje ile açılan yaz okullarına, merkez ve ilçelerden 450 öğrenci katıldı.

Yaz okullarında çocuklara temel din eğitimi, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve Osmanlıca dersleri veriliyor. Ayrıca, atölye çalışmaları, bilgi yarışmaları ve çeşitli sportif aktiviteler düzenleniyor.

TÜGVA İl Temsilcisi Mustafa Şerifoğulları, yaptığı açıklamada, gençlerin en güzel şekilde yetiştirilmesi için güzel projeler yapıldığını söyledi.

Yaz okullarında çocukların güvenli bir şekilde eğitimlerini sürdürdüklerini aktaran Şerifoğulları, öğrencilerin sevdiği ve istediği tüm sosyal etkinliklerin düzenlendiğini aktardı.

Şerifoğulları, yaz okullarının üçüncü haftasında olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Yaz okulumuz 28 gün sürüyor. Çocuklarımızın kurslar ile sportif ve sanatsal etkinliklerle burada mutlu zaman geçirmelerini sağlıyoruz. Çocuklarımızı aileleri bize güvenerek kurslarımıza gönderdi."

Öğrencilerden Ahsen Demircan da yaz okulunu çok sevdiğini, zamanının çok iyi geçtiğini söyledi.

Demircan, kursların çok faydalı olduğunu düşündüğünü belirterek, "Çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Eğlenerek öğreniyoruz, tatilimiz dolu dolu geçiyor. Sıkılmıyoruz. Evde oturmaktansa burada kendimizi geliştiriyoruz." dedi.

Muhammet Karaduman, yaz okullarının faydalı geçtiğini, aldığı eğitimlerle kendini geliştirme imkanı bulduğunu kaydetti.

Ensar Güder de, iki yıldır katıldığı kurslardan çok memnun olduğunu dile getirerek, "Burada çok güzel aktiviteler var. Yüzme öğreniyoruz, spor yapıyoruz, oyunlar oynuyoruz. En önemlisi de Kur'an-ı Kerim'i öğrenme fırsatı buluyoruz. Zamanımız değerli geçiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA