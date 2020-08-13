"Okullar Grip Döneminde Açılacak Önlemler Alınmalı" Kamuoyu araştırmaları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulları salgın sürerken açma kararının endişeye neden olduğunu gösteriyor.

Kamuoyu araştırmaları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulları salgın sürerken açma kararının endişeye neden olduğunu gösteriyor. Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Ali Çerkezoğlu "Okulların açıldığı dönem influenza sezonuna denk düşüyor, tedbirler konusunda olağanüstü bir çabaya ihtiyaç var" dedi

Kaynak: DailyMotion.com