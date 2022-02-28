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Okullar futsalda rekabet etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Okullar futsalda rekabet etti

Sivas'ta 27 okuldan 320 sporcunun katılımı ile "Okullar arası futsal il birinciliği" müsabakaları düzenlendi.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta 27 okuldan 320 sporcunun katılımı ile "Okullar arası futsal il birinciliği" müsabakaları düzenlendi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Futsal İl Temsilciliği'nin organizesinde yapılan "Okullar arası futsal il birinciliği" maçları sona erdi.

Karşıyaka Spor Salonu'nda gerçekleştirilen maçlara 27 okuldan 320 sporcu katılım sağladı. Yıldızlar kategorisinde yapılan maçlarda kız ve erkek takımlar dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Maçlar sonunda dereceye giren takımlara madalya ve belge takdim edildi. Ödül töreninde konuşan Sivas Gençlik ve Spor Şube Müdürü Aytaç Keklik, dereceye giren takımları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - SİVAS

Okullar futsalda rekabet etti

Okullar futsalda rekabet etti

Okullar futsalda rekabet etti

İhlas Haber Ajansı - Spor

okullar, gençlik, Futsal, Sivas, Spor, Haberler

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