Okullar erken mi kapanacak? 15 tatil erken mi başlayacak 2022?

Dünya üzerinde 5 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs, Omicron varyantı üzerinden korku salmaya devam ediyor. Türkiye'de de etkisini iyiden iyiye artıran Omicron'un etkisiyle vaka sayıları son 24 saatte 75 bin seviyesine yükselirken, akıllara okulların yarı yıl tatiline bir hafta kala erkenden kapatılabileceği iddiası geldi. Peki, Okullar erken mi kapanacak? 15 tatil erken mi başlayacak?

OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?

Türkiye'de vaka sayıları 75 bin seviyesine dayanırken, yarı yıl tatiline bir hafta kala okulların erken kapanabileceği iddiası gündem yaratmıştı. Milli Eğitim Bakanı Özer konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada "Yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Bugün itibariyle tüm sınıfları koronadan dolayı kapalı olan hiçbir okulumuz yok. Omicron varyantından dolayı yayılımlar hızlı ama bizim avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının yüksek olması" ifadesini kullandı.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet