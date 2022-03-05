Okullar Arası Yıldız güreş müsabakaları tamamlandı - Haberler

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Okullar Arası Yıldız güreş müsabakaları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Okullar Arası Yıldız güreş müsabakaları tamamlandı

Okullar Arası Yıldızlar Güreş İl Birinciliği serbest ve grekoromen kategorilerinde yapılan müsabakalar büyük mücadeleye sahne oldu.

Okullar Arası Yıldızlar Güreş İl Birinciliği serbest ve grekoromen kategorilerinde yapılan müsabakalar büyük mücadeleye sahne oldu.

Atatürk Spor Salonunda yapılan müsabakalarda 150'yi aşkın sporcu minderde mücadele etti. Mücadeleler sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve İlçe Müdürü Atalay Yaman tarafından verildi. Sporcuları tebrik eden İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, katılacakları grup müsabakalarında başarılar diledi. - KAYSERİ

Okullar Arası Yıldız güreş müsabakaları tamamlandı

Okullar Arası Yıldız güreş müsabakaları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Mustafa Kemal Atatürk, Ali İhsan Su, okullar, Güreş, Spor, Haberler

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