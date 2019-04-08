Şahinbey Belediyesi ve Gaziantep Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Gaziantep Okullar Arası Okçuluk İl Birinciliği Müsabakası düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akkent Spor Köyü okçuluk sahasında yapılan müsabakalara, 37 okuldan 168 sporcu katıldı.

Minikler, küçükler ve yıldızlar kategorisinde gerçekleştirilen turnuvada sporcular, hedefi 12'den vurmak için yarıştı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sporu geliştirmek için önemli çalışmalara imza attıklarını belirtti.

Spor köyü hakkında bilgi veren Tahmazoğlu, "Ata sporumuz okçuluğu daha da yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yarışmada dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kategorisinde dereceye giren sporculara madalyanın yanı sıra Şahinbey Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA