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Okullar arası Küçük Erkekler Bocce İl Birinciliği sona erdi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu Okullar Arası Küçük Erkekler Bocce İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

12.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:59
Okullar arası Küçük Erkekler Bocce İl Birinciliği sona erdi

Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu Okullar Arası Küçük Erkekler Bocce İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.


04 - 05 2019 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Spor Salonu Bocce Sahasında yapılan müsabakalara 13 Okuldan 63 sporcu katıldı.


Zorlu hava şartlarına rağmen oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda 1. Dadaloğlu Şehit Osman Aydın İmam Hatip Orta Okulu, 2. Ergenekon Orta Okulu, 3.Osman Düşüngel Orta Okulu ve 4. Fatin Rüştü Zorlu Orta Okulu oldu.


Müsabakaların ardından dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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